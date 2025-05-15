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Mutki’de minibüs şarampole yuvarlandı: 2’si ağır 5 yaralı

Bitlis’in Mutki ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Mutki’de minibüs şarampole yuvarlandı: 2’si ağır 5 yaralı

Alınan bilgilere göre Bitlis merkezden Mutki ilçesine gitmek üzere seyir halinde olan, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen yolcu minibüsü yolun yağmurdan dolayı kaygan olması nedeniyle yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü ve araçta bulunan aynı aileye mensup toplam 5 kişi yaralandı.

AĞIR YARALILARDAN BİRİSİ VAN’A SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Bitlis’teki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu ve ağır yaralılardan birinin Van’a sevk edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme ise sürüyor.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis kaza
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