Mutlak butlan kararına CHP'li Ali Mahir Başarır'dan ilk tepki

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.

ALİ MAHİR BAŞARIR: "GEREKEN YAPILACAK"

Kararın ardından ilk açıklamasını gazeteci Murat Kelkitlioğlu'na yapan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Bu kararı tanımıyoruz. Gereken yapılacak." ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU'NU TANIMIYORUZ"

CHP Parti Meclisi Üyesi Prof.Dr. Şule Özsoy Boyunsuz İlke TV canlı yayınında kararla ilgili açıklama yaptı. Boyunsuz, "Bu, Türkiye'de çok partili hayatın bitirilmek istendiği anlamına gelir. Devlet eliyle tepemize genel başkan tayin ediyorlar. Bu kararı verenler de bir gün hesabını verecekler. Milli iradeye saldırı niteliğinde bir karardır. Biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkanı olarak tanımıyoruz. CHP'nin genel başkanı Özgür Özel'dir" ifadelerini kullandı.