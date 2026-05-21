HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Mutlak butlan kararına CHP'li Ali Mahir Başarır'dan ilk tepki

CHP'nin kurultay davasıyla ilgili mutlak butlan kararına, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP'li Şule Özsoy Boyunsuz'dan ilk tepkiler geldi.

Mutlak butlan kararına CHP'li Ali Mahir Başarır'dan ilk tepki

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.

ALİ MAHİR BAŞARIR: "GEREKEN YAPILACAK"

Kararın ardından ilk açıklamasını gazeteci Murat Kelkitlioğlu'na yapan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Bu kararı tanımıyoruz. Gereken yapılacak." ifadelerini kullandı.

Mutlak butlan kararına CHP li Ali Mahir Başarır dan ilk tepki 1

"KILIÇDAROĞLU'NU TANIMIYORUZ"

CHP Parti Meclisi Üyesi Prof.Dr. Şule Özsoy Boyunsuz İlke TV canlı yayınında kararla ilgili açıklama yaptı. Boyunsuz, "Bu, Türkiye'de çok partili hayatın bitirilmek istendiği anlamına gelir. Devlet eliyle tepemize genel başkan tayin ediyorlar. Bu kararı verenler de bir gün hesabını verecekler. Milli iradeye saldırı niteliğinde bir karardır. Biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkanı olarak tanımıyoruz. CHP'nin genel başkanı Özgür Özel'dir" ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Edirne'de Kıbrıs Gazisi Celal Koç son yolculuğuna uğurlandıEdirne'de Kıbrıs Gazisi Celal Koç son yolculuğuna uğurlandı
Gözaltına alınan ünlüler sağlık kontrolünden geçirildiGözaltına alınan ünlüler sağlık kontrolünden geçirildi

Anahtar Kelimeler:
Ali Mahir Başarır CHP
En Çok Okunan Haberler
Sağanak evi çökertti! 1 ölü, 3 yaralı

Sağanak evi çökertti! 1 ölü, 3 yaralı

Nehir taştı, köprü ve yollar çöktü, çok sayıda araç zarar gördü

Nehir taştı, köprü ve yollar çöktü, çok sayıda araç zarar gördü

(Özet) Freiburg - Aston Villa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Freiburg - Aston Villa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü isimlere yeni operasyon: Liste belli oldu, 17 isim gözaltında!

Ünlü isimlere yeni operasyon: Liste belli oldu, 17 isim gözaltında!

13 yıl sonra geri döndü! Dacia Logan'ın Türkiye fiyatı belli oldu

13 yıl sonra geri döndü! Dacia Logan'ın Türkiye fiyatı belli oldu

Akaryakıta zam geldi, indirim geliyor

Akaryakıta zam geldi, indirim geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.