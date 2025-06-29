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Mutlak butlan nedir, ne demek? Mutlak butlan ne anlama gelir?

Kelime anlamı olarak butlan "hükümsüz, geçersiz" demektir. Kökeni Arapça diline dayanan bu kelime hukuk alanında daha geniş kapsamlı bir anlama sahiptir. Hukuk alanında kendi içinde sınıflara ayrılan butlan, nispi ve mutlak butlan olmak üzere iki farklı başlıkta kullanılmaktadır.

Mutlak butlan nedir, ne demek? Mutlak butlan ne anlama gelir?
Ferhan Petek

Nispi butlan ve mutlak butlan olmak üzere hukuk terminolojisinde iki farklı anlama ve kullanıma sahip olan butlan kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Hukuk alanında nispi butlan ya da kısmi butlan bazı özel durumlarda gerçekleştirilen işlemlerin hepsini değil sadece bir kısmını kabul etmek ile ilgili bir durumdur. Örnek olarak imzalanmış olan bir sözleşmede yer alan bazı maddelerden biri mutlak butlan olarak ifade edilir. Bu sayede geri kalan maddelerin de geçerliliği korunmuş olur.

Mutlak butlan nedir, ne demektir?

Ticaret, idare, medeni hukuk, borçlar gibi farklı hukuki alanlarda çok sık kullanılan butlan, hukuki işlemlerde kullanılan başat unsurların eksik olması nedeniyle meydana gelen geçersizlik ya da bozukluk durumu için kullanılan bir ifadedir.

Butlan durumunun geçerli olabilmesi için bazı şartlar bulunmaktadır. Mutlak butlan ise düzenlenmiş olan işlemin kanun hükümlerine aykırı, geçersiz kabul edilmesi ve tarafların işlemden sonra düzeltme talebi imkanlarının bulunması anlamına gelmektedir.

Butlan TDK'ye göre ise anlamları şu şekilde olan bir kelimedir:

  1. Batıl olma durumu.
  2. Hukuki bir işlemin kurucu unsurlarında mevzuatta öngörülen şartlar sağlanmışken geçerlilik şartlarında yasada öngörülen zorunlu bir unsurun eksik olması durumu.

Mutlak butlan ne anlama gelir? Nedenleri nelerdir?

Yapılan işlem mutlak butlan kararı ile geçersiz kabul edilse dahi bu işlemin benzeri olan başka bir hedef taşıyan işlemin geçerli sayılması söz konusu olabilir. Bu durumun gerçekleşmesi için şartların yerine getirilmiş olması gerekir. Geçersiz işlemin geçerli olan işlemin yerini alması tahvil olarak isimlendirilir. Örnek olarak Türk Medeni Kanunu’na göre mutlak butlan kabul edilme sebeplerinden bazıları şunlardır:

  • Nikah için bir araya gelen çiftlerden birinin mevcut nikahının bulunması,
  • Çiftlerden birinin evlilik esnasında sürekli bir şekilde ayırt etme yetisinden mahrum olması,
  • Çiftlerden birinde evliliğe engel kabul edilecek bir akıl sağlığının bulunması,
  • Evlenecek olan kişilerin arasında nikaha engel olacak derecede alt, üst soy, yan soy ya da kan hısımlığı gibi çeşitli hısımların bulunuyor olması.
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Anahtar Kelimeler:
sözlük tdk tdk sözlük
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