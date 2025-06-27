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'Mutlak butlan' tartışmasına MHP'den ilk yorum: 'Yangın bacayı sardı'

CHP’de olası 'mutlak butlan' ve 'kayyum' kararı 30 Haziran’da görülecek dava öncesi tartışma konusu oldu. CHP 38. Olağan Kurultayı davasına ilişkin MHP'den ilk açıklama Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan geldi. Yalçın, "CHP, büyük bir camiadır. Bu camia; Özgür Özel’in çocuksu, hırçın ve intikamcı siyaset tarzını hem benimsememekte, hem de hak etmemektedir" ifadelerini kullandı.

'Mutlak butlan' tartışmasına MHP'den ilk yorum: 'Yangın bacayı sardı'

CHP’de kurultay sonrası yaşanan tartışmalar, 30 Haziran’daki dava tarihine sayılı günler kala yeniden gündem oldu.

2023 Kasım ayındaki kurultayda 812 delegenin oyunu alan Özgür Özel genel başkan seçilmiş, Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oyda kalmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 'mutlak butlan' tartışmaları, CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkemeden karar verilmesi halinde genel başkanlık görevini kabul edeceğini açıklamasının ardından alevlendi.

Mevcut ve eski CHP yönetimi arasındaki tartışmalara MHP'den ilk yorum, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan geldi. Yalçın, butlan tartışmalarına ilişkin açıklamasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef gösterdi.

'CHP'DE ARTIK YANGIN BACAYI SARMIŞTIR'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın şu ifadeleri kullandı:

"CHP kurultayları hakkında, hukuk tabiriyle 'mutlak butlan' ihtimalinin konuşulması ise partiyi saran 'mutlak buhran'ın göstergesidir. İçin için yanan CHP’de artık yangın bacayı sarmış, bütün binayı tehdit etmeye durmuştur.

CHP, özellikle genel başkanlık düzeyindeki davranış biçimi ve üslubunu gözden geçirip değiştirmelidir. CHP’nin yönetici ve sözcüleri sorumlu, yapıcı ve olgun hareket etmeli; usulet ve suhuleti elden bırakmamalıdır.

Ne olur ne olmaz, Özgür Özel de nazenin parmaklarına mukayyet olmalıdır.

CHP, büyük bir camiadır. Bu camia; Özgür Özel’in çocuksu, hırçın ve intikamcı siyaset tarzını hem benimsememekte, hem de hak etmemektedir."

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CHP MHP
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