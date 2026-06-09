HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Muud’dan kişisel müzik hafızası: Zamanda Yolculuk

Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud, kullanıcıların müzikle kurduğu bağı daha kişisel ve anlamlı bir deneyime dönüştüren “Zamanda Yolculuk” özelliğini kullanıma sundu. Dinleyicilerin yıllar içinde şekillenen dinleme alışkanlıklarından beslenen bu özellik, müzik geçmişine yeniden bir yolculuk yapma fırsatı sunuyor. Böylece her kullanıcıya kendine özgü bir müzik hikâyesi oluşturma fırsatı sunuluyor.

Muud’dan kişisel müzik hafızası: Zamanda Yolculuk
Çiğdem Berfin Sevinç

Muud, kullanıcı deneyimini zenginleştiren yeniliklerine bir yenisini daha ekledi. “Zamanda Yolculuk” özelliği sayesinde kullanıcılar, geçmiş yıllardaki dinleme alışkanlıklarından yola çıkılarak kendileri için oluşturulan özel listelere ulaşabiliyor. Yıllara, mevsimlere ve müzik türlerine göre şekillenen bu listeler, Muud dinleyicilerinin müzikle şekillenen anılarını yeniden keşfetmelerine olanak tanırken aynı zamanda kişisel müzik hafızalarına dair yeni bir bakış açısı sunuyor.

Muud’dan kişisel müzik hafızası: Zamanda Yolculuk 1

ŞARKILARLA ŞEKİLLENEN ANILAR YENİDEN KEŞFEDİLİYOR

Her dönemin hayatımızda farklı bir karşılığı bulunuyor. Bazen bir yolculuğa eşlik eden bir şarkı, bazen özel bir anı ya da hayatın belirli bir dönemini tanımlayan bir melodi yıllar sonra yeniden karşımıza çıkabiliyor. Muud’un “Zamanda Yolculuk” özelliği, kullanıcıların müzikle kurduğu bu kişisel bağları görünür kılarak onları kendi müzik geçmişlerinde özel bir yolculuğa davet ediyor.

Muud’dan kişisel müzik hafızası: Zamanda Yolculuk 2

Tamamen üyelerin kendi dinleme alışkanlıklarından beslenerek oluşturulan listeler, her kullanıcıya özel kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor. Geçmiş yıllarda en çok dinlenen şarkılar, belirli dönemlerde öne çıkan türler ve tekrar tekrar dinlenen parçalar bu özellikle yeniden gün yüzüne çıkarken dinleyiciler müzik zevklerinin zaman içindeki değişimini de keşfedebiliyor.

Muud’dan kişisel müzik hafızası: Zamanda Yolculuk 3

Yıl sonu özetlerini beklemeye gerek bırakmayan “Zamanda Yolculuk”, müzik geçmişine her an erişilebilen dinamik bir deneyim sunuyor. Kullanıcı alışkanlıklarını gelişmiş teknolojiyle analiz eden özellik, müziğin yalnızca dinlenen değil, aynı zamanda yaşanan ve hatırlanan bir deneyim olduğunu da ortaya koyuyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'li Veli Ağbaba'nın şoföründen ek ifade! Kurye poşetiyle 100 bin dolarlık sevkiyat ve lüks hediye detayları dikkat çektiCHP'li Veli Ağbaba'nın şoföründen ek ifade! Kurye poşetiyle 100 bin dolarlık sevkiyat ve lüks hediye detayları dikkat çekti
Özel'den dikkat çeken çıkış: 'Yüreğim ağzımda izledim'Özel'den dikkat çeken çıkış: 'Yüreğim ağzımda izledim'

Anahtar Kelimeler:
Müzik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran duyurdu: İsrail'e saldırılar sona erdi!

İran duyurdu: İsrail'e saldırılar sona erdi!

Meclis'te gece yarısı hareketliliği! CHP'de gündem 'grup toplantısı'

Meclis'te gece yarısı hareketliliği! CHP'de gündem 'grup toplantısı'

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a tarihe geçecek teklif!

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a tarihe geçecek teklif!

Tetikçinin tam ifadesi ortaya çıktı! 'Riskli ancak kazancı yüksek'

Tetikçinin tam ifadesi ortaya çıktı! 'Riskli ancak kazancı yüksek'

Fiyatlar ikiye katlandı: 'Mantıkla açıklanamaz, bahane oldu'

Fiyatlar ikiye katlandı: 'Mantıkla açıklanamaz, bahane oldu'

Bakan Şimşek: "Dış şok olmasaydı enflasyon yüzde 20 civarındaydı"

Bakan Şimşek: "Dış şok olmasaydı enflasyon yüzde 20 civarındaydı"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.