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Muz neden kararır? Sebebi nedir?

Mevsiminde tüketilmesi uygun görülen meyveler ve sebzeler zaman içinde çürüme adı verilen bir sürece girebilirler. Bakteri ve çeşitli mikroorganizmalar tarafından gıda olarak kullanılan meyveler ve sebzeler zaman içinde çürümeye başlarlar.

Muz neden kararır? Sebebi nedir?
Ferhan Petek

Meyveler ve sebzeler onları gıda olarak kullanan mikroorganizmalar ve bakteriler nedeni ile çürümeye başlarlar. Soğuk hava bakterilerin çoğalmasını engellediği için genelde sebzeler ve meyveler buzdolabında ya da serin bölgelerde saklanır. Islak olarak saklanmaması gereken çeşitli meyveler ve sebzeleri çürüme sürecinden koruyabilmek için bazı önlemler almak gerekir. Çürüme sürecinin önüne geçebilmek için genel olarak tüm meyveler ve sebzeler için geçerli kabul edilen bazı önlemler şunlardır:

  • Buzdolabında saklanması gereken besinlerin poşetlerinden çıkartılarak yerleştirilmesi gerekir.
  • Yumuşak olan meyveler ve sebzeler üst üste koyulmamalıdır.
  • Meyvelerin ve sebzelerin kokularının da birbirlerine karışmasını engelleyebilmek için her bir türü ayrı ayrı kaplarda saklanmalıdır.
  • Meyveler ve sebzeler asla ıslak olarak saklanmamalıdır.
  • Yeşillikler ve kök sebzeler yıkandıktan sonra mutlaka kurulanmalıdır.
  • Oda sıcaklığında korunması gereken ve buzdolabında serin yerde tutulması gereken meyve ve sebzeler özelliklerine göre saklanmalıdır.

Muz neden kararır? Sebebi nedir?

Tropikal bir meyve olarak bilinen muz Güneydoğu Asya bölgesinde doğal olarak yetişebilen ağaçsı bir bitkiye ve bu bitkinin yeşil renkteki kabukları bulunan uzun meyvelerine verilen bir isimdir. Dünya genelinde meyvesi en çok tüketilen bitkilerden biri olarak bilinen muzun bu yaygınlığı hem kolay erişebilmesi hem de kolay tüketilebilen bir bitki olmasından kaynaklanır. Bunun dışında oldukça besleyici, faydalı, sağlıklı ve uzun süre tok tutan bir meyve olması da çok tüketilme nedenleri arasında yer almaktadır.

Birçok meyvede olduğu gibi etilen ismi verilen bir hormon üretebilen muz bu hormon sayesinde reaksiyona girerek muzun asitlerini parçalamaya başlar. Asitler parçalandıkça muz daha yumuşamaya başlar ve daha çok lezzet kazanır. Yaşam döngüsünde birden çok renge bürünen muz hayatına koyu yeşil bir renk ile başlar. Daha sonra ise sarı renge dönüşür. Son aşamasında ise kararır. Muzun kararmaması için çeşitli önlemler alabilmek mümkün olur.

Olgunlaştıkça rengi kararan muz hızlı olgunlaşırsa daha hızlı kararır. Bu durumu önleyebilmek için muzu çok sıcak bir alanda saklamak doğru değildir. Muzları serin tutmak sarı rengini uzun süre koruyabilmesini sağlar. Satın alınır alınmaz muzun buzdolabına konması yanlış bir harekettir.

Buzdolabına konulan muz çok hızlı bir şekilde kararma sürecine girer. Kararmasını önleyebilmek için muzu diğer meyveler ile aynı alanda tutmak da yanlıştır. Alınabilecek önlemler ve muzun kararma sürecini yavaşlatacak bazı durumlar şu şekildedir:

  • Muzun yüksek sıcaklığa maruz kalmasını engellemek gerekir.
  • Muzu aşırı soğuktan korumak gerektiği için buzdolabında saklamak doğru değildir.
  • Muz başka meyveler ve sebzeler ile birlikte saklanmamalıdır. Bu durumun nedeni başka meyvelerin kabuklarından yayılan etilen maddesinin muzun çürümesine neden olma olasılığıdır. En çok da avokado ve elmalardan yayılan etilenin muzu daha hızlı çürüttüğü bilinmektedir.
  • Plastik torbaların içine yerleştirilen muzun etilen hormonunda artış görülür. Bu hormonun artması ise muzun daha hızlı olgunlaşmasına neden olur ve muzun rengi kahverengiye dönerek kararır.
  • Muz demetinde yer alan bazı muzlar kahverengi beneklere neden olabilir. Bu tür bir durumda kahverengi benekleri bulunan muzlar sarı olan muzlardan ayrılmalıdır. Aksi takdirde diğer muzlar hızlı bir şekilde kararmaya başlar.
  • Muzun kabuğundan ayrılması da muzun kararmasına neden olan bir durumdur.
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Anahtar Kelimeler:
muz muz kabuğu
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