Myanmar'da askeri yönetim karşıtı silahlı grubun saldırısı nedeniyle 62 asker Tayland'a kaçtı

The Irrawaddy gazetesinin haberine göre, KNLA güçleri, Myanmar'ın Tayland sınırı yakınlarındaki Karen eyaletindeki kontrol noktalarına ve karakola saldırdı. KNLA'nın birkaç kontrol noktasının ve karakolun kontrolünü ele geçirmesinin ardından 62 Myanmar askeri sığınma talebiyle Tayland'a geçti.

Tayland güçleri 11'i yaralı 62 askerin Tak eyaletinin Phop Phra bölgesine girmelerine izin verirken, Myanmarlı askerler KNLA'nın saldırısında 18 askerin de öldüğü bilgisini paylaştı. Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusundan silahlı grupları bünyesinde toplayan "Üç Kardeşler İttifakı", Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemler başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, 17 Eylül 2024'te yaptığı açıklamada, Myanmar'da askeri darbenin gerçekleştirildiği 2021'den bu yana en az 5 bin 350 sivilin öldürüldüğünü ve 3,3 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini bildirmişti.