Myanmar'daki deprem felaketinin ardından sahada! İHH Tayland ve Myanmar’daki depremzedelere destek oluyor

İHH İnsanı Yardım Vakfı’nın verdiği bilgilere göre, Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem, ülkede büyük yıkıma sebep oldu. Depremlerde bin 700’e yakın kişi hayatını kaybetti, 3 bin 500’e yakın kişi ise yaralandı. Öte yandan depremin hissedildiği Tayland’da da 17 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Yaşanan depremlerin ardından İHH, acil yardım çalışmaları için harekete geçti. Çalışmaların ilk etabında Tayland’da 800 kişiye sıcak yemek dağıtıldı. Sonraki günlerde de sıcak yemek dağıtımlarının devam etmesi planlanıyor.

MANDALAY’DE DE ACİL YARDIM ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

Depremin en şiddetli hissedildiği, Myanmar'ın en büyük ikinci şehri olan Mandalay'de de acil yardım çalışmalarında bulunan vakıf, depremden etkilenenlere kuru gıda ve su dağıtımında bulundu.

Vakfın, ülkelerdeki insani yardım çalışmaları sürüyor. Acil yardım çalışmalarına destek olmak isteyen bağışçılar, İHH'nın internet sitesi üzerinden çalışmalara destek olabiliyor.

(DHA)