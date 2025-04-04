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Myanmar’daki depremlerde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 3 bin 301’e yükseldi

Myanmar'da geçtiğimiz hafta meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 301’e yükseldi.

Myanmar’daki depremlerde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 3 bin 301’e yükseldi

Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı artıyor. Myanmar resmi televizyonu, meydana gelen son depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 301’e yaralı sayısının da 4 bin 792’ye yükseldiğini bildirdi. Kaynaklar, 221 kişinin hala kayıp olduğunu aktardı.

22 BİN EV YIKILDI

Myanmar'da meydana gelen depremlerde okullar, manastırlar, pagodalar, hastaneler ve hükümet binalarıyla birlikte yaklaşık 22 bin ev yıkılırken, depremlerin ardından 68 artçı sarsıntı kaydedilmişti. Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamada da, 6 bölgede 28 milyondan fazla kişinin depremden etkilendiği belirtilmişti.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem Myanmar
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