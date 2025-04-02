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  4. Myanmar'daki depremlerde can kaybı 2 bin 886'ya yükseldi

Myanmar'daki depremlerde can kaybı 2 bin 886'ya yükseldi

02.04.2025 17:01
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Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremde can kaybının 2 bin 886'ya yükseldiği bildirildi.

Myanmar'daki depremlerde can kaybı 2 bin 886'ya yükseldi

Myanmar Devlet Televizyonunun (MRTV) haberine göre, ülkede 28 Mart'ta meydana gelen depremlerde ölenlerin ve yaralananların sayısı arttı.

Depremlerdeki can kaybı 2 bin 886'ya yükselirken, yaralanan kişi sayısı ise 4 bin 639'a çıktı.

Arama kurtarma ekipleri, farklı bölgelerdeki enkazlardan 3 kişiyi yaralı olarak kurtardı.

ASKERİ YÖNETİM, ÇİN KIZILHAÇ DERNEĞİNE ATEŞ AÇTI

Myanmar Now sitesinin haberine göre, askeri yönetimin Sözcüsü Tümgeneral Zaw Min Tun, ordunun, depremden etkilenen bölgelere yardım ulaştırmak üzere kuzeydeki Şan eyaletine doğru yola çıkan Çin Kızılhaç Derneği konvoyuna ateş açtığını teyit etti.

Tun, Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusunun (TNLA) kontrolündeki bölgeden geçmeye çalışan 9 araçlı konvoya ilişkin, "Konvoyu durdurmaya çalıştık ama onlar durmadı. Ardından yaklaşık 100 metre öteden uyarı amaçlı ateş ettik." ifadelerini kullandı.

MYANMAR'DA DEPREMLER

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Deprem komşu Tayland ve Çin'de de şiddetli hissedilmişti.

Depremler ülkede büyük yıkıma yol açarken, can kaybının artmasından endişe ediliyor.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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deprem Myanmar
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