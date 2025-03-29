Myanmar'daki depremlerde tablo giderek kötüleşiyor! Ölü sayısı bini aştı

Myanmar'daki askeri yönetimin enformasyon ekibi, ülkede dün meydana gelen depremlere ilişkin açıklamada bulundu.

ÖLÜ SAYISI BİNİ AŞTI

Açıklamada, depremlerde ilk belirlemelere göre binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı ise 2 bin 376 olarak açıklandı.

7,7 VE 6,4 İLE SALLANILAR

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

CAN KAYBI SAYISI ARTABİLİR

Depremler ülkede büyük yıkıma yol açarken, can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır