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  4. Myanmar merkezli 7.7 büyüklüğünde deprem Tayland'ın başkenti Bangkok'ta da hissedildi. Korkuya kapılan bölge sakinleri, yüksek katlı apartmanlardan ve otellerden dışarı akın etti.

Myanmar merkezli 7.7 büyüklüğünde deprem Tayland'ın başkenti Bangkok'ta da hissedildi. Korkuya kapılan bölge sakinleri, yüksek katlı apartmanlardan ve otellerden dışarı akın etti.

28.03.2025 10:47
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Myanmar merkezli 7.7 büyüklüğünde deprem Tayland'ın başkenti Bangkok'ta da hissedildi. Korkuya kapılan bölge sakinleri, yüksek katlı apartmanlardan ve otellerden dışarı akın etti.

Myanmar merkezli 7.7 büyüklüğünde deprem Tayland'ın başkenti Bangkok'ta da hissedildi. Korkuya kapılan bölge sakinleri, yüksek katlı apartmanlardan ve otellerden dışarı akın etti.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün komşu ülke Myanmar olduğunu ve yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

Yerel saatle 13.30 sularında meydana gelen sarsıntı başkentteki yüksek binalarda güçlü şekilde hissedilirken, çok sayıda bina tahliye edildi.

Bangkok’ta 17 milyondan fazla kişinin yaşadığı metropol bölgesinde alarm sistemleri devreye girdi, vatandaşlar apartman ve otellerden merdivenlerle tahliye edilerek sokaklara çıktı.

Depremde şu ana kadar can ve mal kaybı bildirilmedi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinin (USGS) verilerine göre başkent Myanmar'ın başkenti Nepido'nun kuzeyindeki Sagaing bölgesinin yaklaşık 16 kilometre kuzeybatısında art arda 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedilen iki deprem bildirilmişti. Sarsıntıların birçok çevre ülkede hissedildiği, komşu ülkelerde korku ve paniğe neden olduğu belirtildi.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem Tayland
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