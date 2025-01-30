MYNET ÖZEL | 'Covid sonrası moda oldu' ancak dikkat edilmezse bir kaç dakikada öldürüyor! Uzman isimler MYNET'e anlattı...

MYNET ÖZEL | Sarı serum, halk arasında 'Atom' veya 'vitamin eklenmiş serum' olarak bilinen serumlardır. Bu serumlar sadece hekimler tarafından uygulanmalıdır. Gözetim altında veya herhangi bir test yapılmadan uygulanan bu serumlar, kişide oluşacak alerjik reaksiyon ile ölüme bile sebep olabilir.

Bu olasılığın ciddi risk taşıdığı da alınan ölüm haberlerinden desteklenebilir. Buna örnek olarak geçtiğimiz gün bir klinikte taktırdığı serum yüzünden hayatını kaybeden iki çocuk babası Mehmet Gündoğan ve aynı serum yüzünden hayatını kaybettiği iddia edilen şarkıcı Metin Arolat gibi pek çok insan var.

Konuya ilişkin MYNET'e konuşan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Dr. Alpay Azap ve İç Hastalıkları Uzman Dr. Yunus Kayalar, İçerik Editörü Çiğdem Sevinç'in sorularını yanıtladı.

"NADİR DE OLSA CİDDİ ALERJİK YANIT GÖRÜLEBİLİR"

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Alpay Azap, "Standartları belirlenmiş bir sarı serum yok. Sarı rengi veren C ve B vitaminleri. Zaten normal şekilde beslenen, sebze-meyve, baklagil, çerez tüketen birisinde damardan ayrıca vitamin vermenin bir faydası olmaz. Vücut ihtiyaçtan fazlasını zaten kullanamadığı gibi çok fazla alındığında vitaminler de vücuda zarar verir. Örneğin fazla C vitamini idrarın asit baz dengesini bozarak taş oluşmasına sebep olabilir. Vücut metabolizması üzerinde beklenmedik etkiler oluşturabilir. Vitaminler ilaç haline getirilirken kullanılan kimyasallar nedeniyle nadir de olsa ciddi alerjik yanıt görülebilir."dedi.

"İYİLEŞTİRELECEK HASTALIK DA YOK, TAKİP DE YOK"

Bir araya geldiğinde faciaya neden olabilecek vitamin ve ilaçların nelere yol açabileceğini anlatan Azap, "Daha kötüsü şu, vitaminler dışında bu serumların içine başka ilaçlar da konulabiliyor. Örneğin alerji ilaçları, ateş düşürücü ilaçlar, kortizon, hatta antibiyotik bile konulduğunu görebiliyoruz. Bu saydığım ilaçların her birinin ciddi yan etkileri olabilir. Kişilerin kendisini çok iyi hissetmesine sebep olan vitaminler değil bu serum içerisindeki kortizon oluyor genellikle. Kas geliştirmek isteyen sporcuların da kullandığını duymuşsunuzdur. Kortizon vücudun hormon dengesini bozabilir, böbreküstü bezinin çalışmasını durdurabilir, kan şekerini ve tansiyonu çok yükseltebilir, tek dozda bile kalça ekleminde kemik erimesine neden olabilir, ruh sağlığını bozup akut psikoz yapabilir. Bizim pek çok hastalıkta tedavide kullandığımız ilaçlar kortizonlar evet ama o zaman bir hastalığın tedavisi için ve doktor kontrolünde kullanıyoruz. Sarı serumda ise zaten ortada bir iyileştirlecek hastalık yok, sonrasında bir takip yok. O yüzden kullanmak son derece sakıncalı." şeklinde konuştu.

"BİLİMSEL OLARAK KANITLANMIŞ, UCUZ BASİT VE VÜCUDA HİÇBİR ZARARI OLMAYAN YÖNTEMLER VAR"

Azap son olarak, "Hele bir de gerekli testleri yaptıktan sonra doktorun önermediği durumda bu şekilde damardan vitamin, kortizon ve benzeri tedaviler asla yaptırılmamalı. İnsanlarımız daha zinde ve sağlıklı olmak istiyorlarsa bilimsel olarak kanıtlanmış, ucuz basit ve vücuda hiçbir zararı olmayan yöntemler var. Bunlar: bir düzenli fizik egzersiz, düzenli ve yeterli (en az 6-7 saat) uyku, dengeli beslenme ve yeterli sıvı tüketimi. Bunları yaptıkları zaman zaten başka bir takviyeyi ihtiyaçları olmuyor. Maalesef insanlarımız bu basit şeyleri yapmayıp kendilerine zarar verebilecek yöntemleri tercih ediyorlar Bir tek D vitamini vücutta sentezlenmesi için güneş ışınlarına ihtiyaç var. Yeterli güneş ışığına alınmadığında D vitaminini dışarıdan vermek zorunda kalabiliyoruz. Ancak onu da sadece belli hastalığı olan kişilerde ve belli durumlarda düzeyine bakarak kullanmak gerekiyor. Herkese vermiyoruz." diyerek hastalıklarla baş etme yönteminin sağlıklı haşam tarzı olduğunu vurguladı.

Öte yandan İç Hastalıkları Uzman Dr. Yunus Kayalar, hastanede uygulanan sarı serum ve hastane dışında uygulanan tedavi yöntemi arasındaki farkları anlatarak konuyla alakalı detaylı bilgilendirme yaptı. Kayalar sorulara u cevapları verdi:

Özellikle çalışan kişiler bu serumu çok tercih ediyor ancak pek çok insan sarı serum hakkında bilgiye sahip değil. Bu serum takviyesi hakkında doğru bilinen yanlışlar nelerdir?

"BAZI DURUMLARDA İYİ BİLE GELİYOR"

Kayalar konuya ilişkin soruyu, "Aslında sarı serum kötü bir şey değil. Daha çok vitamin içeriyor. Halsizlik kırgınlıkta bazen hastane şartlarında biz de kullanıyoruz. İçinde kötü bir şey yok B vitamini, C vitamini, çinko, magnezyum olabiliyor. Hatanın durumuna göre kortizon da olabiliyor. Sarı serum aslında bu karışımdır. Karışım kötü bir karışım değil bazı durumlarda halsizlik, kırgınlık gibi iyi bile geliyor." şeklinde cevapladı.

Bu serumların bir pazar haline getirilerek evde ya da sağlık merkezi adı altında açılan kurumlarda yapılması ve hiçbir doktor tarafından gözlemlenmeden hatta tetkik dahi yapılmadan uygulanması hakkında neler düşünüyorsunuz?

"B VİTAMİNİ PENİSİLİNDEN BİLE DAHA FAZLA ALERJİK REAKSİYONA SEBEP OLABİLİR"

En yanlış olanın hastane dışı ortamlarda uygulandığını dile getiren Kayalar, "Asıl yanlış bu zaten. Hasta hastaneye geldiğinde doktor tahlillerini yapar eksiklerini gözlemleyip serumu ona göre hazırlar. Mutlaka doktorun görmesi gerekli. Biz vitaminleri çok masum zannediyoruz ancak vitaminler de çok yan etkili olabilir, hatta ölümle bile sonuçlanabilir. Özellikle B vitamini penisilinden bile daha fazla alerjik reaksiyonla sonuçlanabiliyor. Bu serumu evde takdırdığınızı ve alerjik reaksiyon gösterdiğinizi düşünün. Ölümle sonuçlanma ihtimali çok yüksek."

Sarı serum uygulamasının ardından alerjik reaksiyon göstererek vücudundaki uzuvları kaybeden ya da yaşamını yitirenler var. Bu serumun daha bilmediğimiz nasıl etkileri var?

"BİR KAÇ DAKİKA İÇİNDE ÖLDÜREBİLİYOR"

Kayalar, "Alerjik reaksiyon dediğimiz çok geniş bir yelpaze. Bazen sadece öksürük yapar, bazen kaşıntı yapabiliyor ama bazen de ciddi nefes darlığı yapabilir. Gırtlakta, nefes borusunda şişlik yapabilir ve insanı nefessiz bırakarak boğularak ölebilir. Ki bu en tehlikelisidir. Bu olursa bir kaç dakika içinde öldürebiliyor." diyerek durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

Bu kadar yan etkisi olan ve zarara uğratan bu tedavi yöntemi neden kullanılmaya devam ediliyor?

"HASTANE ORTAMINDA BİLE ÇOK RİSKLİYKEN DIŞARIDA ASLA YAPILMAMALI"

Kayalar özellikle hastanede yapılmasına dikkat çekerek, "Normalde biz bile acil durum şartlarında yönetmekte zorlanıyoruz. Bazen 4-5 uzman birlikte çalışmak durumunda kalıyoruz. Bunun nedeni de bu tür yan etkileri kontrol etmek. Yani aslında o kadar ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Ama insanlar bu serumu istiyor. Özellikle neden istiyor? Çünkü Covid sonrası bu durum bizde bir moda oldu. Özellikle C vitamini insanlara bir enerji verebiliyor ya da bazen kortizon koyuyoruz serumun içine o da aynı şekilde insanlara geçici bir enerji veriyor. Ama bunların hepsi geçici! Ben de normalde sarı serum hiç kullanmıyorum. Hastalarıma B vitamini hiç uygulamadım. Özellikle hastanın durumuna baktıktan sonra serum hazırlayacaksan bile sarı serumdur, atomdur hiç yapmam. Bu serum bazen faydalı olabiliyor ancak bunu sadece doktor kontrolünde taktığımızda, doktor öneriyorsa kullanmalısınız. Ve bunun hastane ortamında olması çok önemli. Biz bunu hastane şartlarında bile kontrol edemiyoruz ve birkaç dakika içinde o hasta ölebiliyor. Bu kadar teknolojiye rağmen bu kayıplar yaşanıyorken asla hastane dışında yapılmamalı." dedi.