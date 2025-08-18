MYNET ÖZEL | Devlet kurumu ya da bürolar adına arıyorlar: Milyonlarca lira kaptırılmış! 18-19 yaşındaki gençler dikkat... Dolandırıcılar bu yöntemi kullanıyor

Türkiye’de patent ve marka tescil başvuruları üzerinden milyonlarca liralık dolandırıcılık yapıldığına dair iddialarda şimdi de mağdurlardan biri nasıl defalarca kez dolandırıldığını anlattı. MYNET'ten Çiğdem Sevinç'in ulaştığı bilgilere göre, kendilerini marka-patent bürosu çalışanı ya da TÜRKPATENT kurumu çalışanı olarak tanıtan kişiler, vatandaşları sahte evrakları örnek göstererek yüklü miktarda para transferine zorluyor.

EN YOĞUN İŞ SAATİNDE ARIYORLAR

Bir mağdurun anlattıklarına göre dolandırıcılar, başvuru yaptığı patent süreci üzerinden arayıp ardından da kişinin bağlı olduğu büro sahibinin adını kullanarak güven kazanıyor. Dolandırıcılar özellikle marka patent başvurusu yapan bireylerin en yoğun olduğu iş saatlerini kollayarak iletişime geçip, mağdurları tuzağa çekiyor. Yoğun iş saatinde gelen telefonlarda, patentinin onaylandığı ve ödeme yapmaları gerektiği söyleyen dolandırıcılar, mağdurları sahte evrakla ikna edip aşamalı olarak para transferi istiyor.

ÖRNEK SAHTE EVRAK:

3-4 DEFA PARA GÖNDERDİ

İlk etapta 9–10 bin lira gönderen mağdur, dolandırıcıların işlem sırasında bir hata olduğunu söylemesi üzerine para transferini de 3-4 defa tekrarlamak zorunda bırakıldı. Mağdur kişi o anları, “Kurumsal bir dil kullanıyorlardı. Hatta arayan kadın tarafında çocuk sesleri bile geliyordu ama yoğunlukta dikkat edemedim. ‘Beyciğim’ diye hitap etmeleri bile aslında sahte olduklarını gösteriyordu” diye sözleriyle anlattı.

GENÇLERİN BANKA HESAPLARI KULLANILIYOR

Toplamda 30–40 bin lira kaybettiğini belirten mağdur, daha sonra gerçek vekili arayınca dolandırıldığını anladı. Olayı savcılığa taşıyan vatandaş, bir kez daha hüsrana uğradı. İddiaya göre dolandırıcıların aradığı numaralar Çin'e kadar uzanıyor. İzlerini ise, paraları 18–19 yaşındaki gençlerin kiraladıkları banka hesaplarına aktararak kaybettiriyor.

PİZZAYLA TEHDİT ETMİŞLERDİ

Mynet’in daha önce ortaya çıkardığı belgelerde de aynı yöntemle yüzlerce kişinin dolandırıldığı, hatta “hesap soranlara pizzalı tehdit mesajı” gönderildiği ortaya çıkmıştı. Yetkililer, vatandaşların yalnızca kendi vekilleriyle iletişime geçmeleri ve telefonla gelen ödeme taleplerine itibar etmemeleri konusunda uyarıyor. TÜRKPATENT'in sitesinde paylaştığı duyuruda ise şu sözler yer alıyor: