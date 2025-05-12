MYNET ÖZEL | PKK silah bıraktı... Abdullah Ağar'dan çarpıcı açıklama: "Maksatları Türkiye’nin gözünü boyamak"

MYNET ÖZEL | Terör örgütü PKK, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan’ın “barış ve demokratik toplum” çağrısı sonrası, kendini feshederek silahlı mücadeleyi sonlandırma kararı aldı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreç, Cumhurbaşanı Erdoğan ve CHP Lideri Özgür Özel'in de desteklemesiyle devam etti. Süreç boyunca DEM parti öncülüğünde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmeleri ve siyasi parti turları yapıldı. Ardından yol, Edirne cezaevine düştü ve orada Selahattin Demirtaş ile görüşüldü. Şubat ayında ise örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın mektubu İstanbul'da bir otelde okundu. Öcalan mesajında “Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.” ifadelerini kullandı. Süreç devam ederken, DEM Parti heyeti nisan ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. Peşinen yürütülen süreçte PKK kongrenin 5-7 Mayıs tarihleri arasında yapıldığı, bugün açıklanan karara göre ise PKK'nın resmen kendisini feshettiği ve silah bırakma kararı aldığı duyuruldu.

Yaşanan olayların ardından MYNET'e konuşan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, İçerik Editörü Çiğdem Sevinç'in sorularını yanıtladı.

Ağar, bu süreçte Türkiye’nin yararına olacak gelişmelerin konuşulduğu ancak terör örgütünün neyi amaçladığı ve stratejisinden konuşulmadığını vurguladı. “Terörsüz Türkiye” adı altında örgütün silah bırakmasının karşılığını anlatan Ağar, şunları söyledi:

"MAKSATLARI TÜRKİYE’NİN GÖZÜNÜ BOYAMAK"

"Örgütün temel amacı Suriye’de varlığını korumak. Burada silahlı-siyasi gücünü koruyarak, kontrol ettiği alanlarda hakimiyeti güçlendirmek. Örgüt, Suriye’deki bütün Kürtleri etki altına almayı amaçlıyor. Bu şekilde Türkiye’nin YPG/PKK'ya müdahale etmesini engellemek amaçlanacak. Türkiye'nin olan bitene göz yumması için çabalanacak. Maksatları öncelikle ‘Türkiye’nin gözünü boyayarak’ Suriye’yi bitirmek.

Şu an ‘Ana niyet ve maksadı’ Türkiye’nin Suriye’de terör devleti varlığına müdahale etmesini engellemek."

"CEHENNEME GİDEN YOL İYİ NİYET TAŞLARIYLA DÖŞELİDİR"

Terör örgütü PKK'nın yayınladığı metne dikkat çeken Ağar, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Lozan'dan girmişler işe. Doğrudan doğruya devletin kuruluş senedini hedef aldıklarını görüyorum. Bu çok önemli. Bir diğer taraftan da 'Silahlı mücadeleyi bıraktık' diyor, yani silahları bıraktık demiyor. Bunun ne anlama geldiğini zaman içinde anlayacağız. Şunu söylemeliyim, karşımızdakinin terör örgütü olduğunu unutmamalıyız. Bu terör örgütünün şam şeytanı, bağdat hırsızı bir kafa taşıdığını ve ortaya çıkan durumu kendi menfaatleri doğrultusunda nasıl istismar edeceğini, edebileceğini görelim. Ve tedbirlerimizi ona göre geliştirelim. Ortada Türkiye Cumhuriyeti Devleti lehine sonuçlanabileceğini düşündüğümüz durumun tam tersi bir hesap kitap olabilir. Cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla döşelidir." sözlerini aktardı.