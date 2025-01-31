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  4. MYNET ÖZEL | RTÜK'ün merakla beklenen kararları belli oldu: Halk TV'ye bilirkişi, Sözcü TV'ye Fatih Portakal cezası! Now TV'nin logo iptali...

MYNET ÖZEL | RTÜK'ün merakla beklenen kararları belli oldu: Halk TV'ye bilirkişi, Sözcü TV'ye Fatih Portakal cezası! Now TV'nin logo iptali...

Ersel Yıldırım Ersel Yıldırım Mynet Genel Yayın Yönetmeni
31.01.2025 16:19
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MYNET ÖZEL | Gazeteci Barış Pehlivan'ın bilirkişi S.B ile konuşmasını kaydedip izni dışında yayınlanması sonrası RTÜK, Halk TV hakkında soruşturma başlatmıştı. Aynı zamanda Barış Pehlivan, Serhan Asker, Suat Toktaş, Kürdaş Oğuz ve Seda Selek gözaltına alınmıştı. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Toktaş tutuklanırken diğer gazeteciler serbest kaldı. RTÜK, bugünkü toplantıda Halk TV ve Now TV ile ilgili kararını verdi! Fatih Portakal'n ana haber bülteninde söyledikleri nedeniyle Sözcü TV de ceza aldı.

MYNET ÖZEL | RTÜK'ün merakla beklenen kararları belli oldu: Halk TV'ye bilirkişi, Sözcü TV'ye Fatih Portakal cezası! Now TV'nin logo iptali...
Mynet Özel Haber

RTÜK'ün beklenen kararı belli oldu! Mynet'in ulaştığı bilgilere göre RTÜK, Halk TV'ye "Etik dışı ses kaydının dinletildiği" gerekçesiyle üst sınısrdan para cezası verdi! Sözcü TV ana haber sunucusu Fatih Portakal'ın program sırasında söylediği sözler nedeniyle de Sözcü TV'ye üst sınırdan para cezası verildi.

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HALK TV'YE VE SÖZCÜ TV'YE CEZA

Sözcü TV ana haber sunucusu Fatih Portakal’ın “İktidara yakınsan hiçbir şey başına gelmez. İktidar aleyhinde konuşuyorsan, ister gazeteci ol ister siyasetçi ol, alınabilirsin. Senin başına her şey gelebilir. Tenhalarda bile öldürülebilirsin. Tenhalarda bile öldürülebilirsin.” sözleri toplumsal korku yaratmaya ve devletin bireyleri koruma sorumluluğunu göz ardı etmeye yönelik ifadeler olarak değerlendirildi. Kurul söz konusu ifadelerden dolayı 6112 Sayılı Kanun’un 8’inci maddesinde yer alan "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez.” hükmüne aykırılık gerekçesi ile üst sınırdan para cezası verildi.

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RTÜK'TEN NETFLİX'E VE TV8'E PARA CEZASI

Netflix'te yayınlanan "Teen Titans Go" adlı program ve TV8'deki Survivor programlarına da üst sınırdan para cezası uygulandı.

NOW TV LOGOSUNA YAPILAN İTİRAZ KABUL EDİLDİ

Huzur Radyo TV Anonim Şirketi” geçen yıl kendi istekleriyle FOX ismini NOW olarak değiştirmeyi talep etmiş, bu istek Üst Kurul tarafından kabul edilmişti. Kuruluş logo değiştirme esnasında Üst Kurul tarafından istenen Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan marka başvurusuna ilişkin evrakı sunmuştu.

Ancak Nam Televizyon ve Reklamcılık adlı bir başka şirket, Türk Patent ve Marka Kurumu’na marka benzerliği nedeniyle itirazda bulundu. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapılan incelemede “markalar arasında ilişkilendirilme dâhil karıştırılma ihtimalinin bulunduًu” sonucuna ulaşılması üzerine itiraz yerinde bulundu. İtirazın kabul edilmesiyle Huzur Radyo TV’nin قirketi’nin “NOW” ibareli marka tescil başvurusunun reddine karar verildi.

RTÜK, NOW logosunun deًğiştirilmesi için kuruluna 30 gün süre verdi.

NOW TV'NİN İSİM HAKKIYLA İLGİLİ FLAŞ GELİŞM!

RTÜK’ün Üst Kurul toplantısından, yayın ihlali yapan 6 kanal ve dijital platform Netflix’e yönelik üst sınırdan idari para cezası kararı çıktı. Ayrıca Halk TV’de ki gazetecilik etik kurallarına aykırı gizli ses kaydı yayını da üst sınırdan idari para cezası aldı. NOW TV’nin isim hakkıyla ilgili gelişme ise dikkat çekti. “NOW” isminin başka bir yayıncı kuruluşla benzerliği nedeniyle Türk Patent Marka Kurumu’na yapılan itiraz kabul edilirken, NOW TV’nin marka tescil başvurusu iptal edildi.

TELE 1'E DE CEZA

Ayrıca geçtiğimiz günlerde vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur’a yönelik sözler ve Bolu Kartalkaya’da meydana gelen otel yangını faciasıyla ilgili yayınlarından dolayı Tele 1'e de üst sınırdan para cezası verildi.

Öte yandan Sözcü TV’nin “Öncesi Sonrası Gece”, “Kitabın Ortası”, Flash Haberin “Can Ataklı ile Ana Haber” “Başkentte Gündem”, NOW TV’nin “Ozan Gündoğdu ile NOW Haber Hafta Sonu” programlarına da üst sınırdan idari para cezası verildi.

NETFLİX'E YAPTIRIM

RTÜK; "Üst Kurul toplantısında NETFLIX’de yayınlanan “Teen Titans Go” adlı program da deًğerlendirdi. Sِöz konusu programa 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kurulu ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesindeki "Toplumun millî ve manevi deًerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz." hükmünü ihlal ettiًi gerekçesiyle üst sınırdan para cezası verilerek katalogdan çıkarma müeyyidesi uygulandı."

BİR KANALIN YAYIN LİSANSI İPTAL EDİLDİ

Öte tandan çam kozalağı pekmezi tanıtım ve satışını yapan Kanal Ege’nin yayın lisansını iptal etti.

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