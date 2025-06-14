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Mynet sordu, yetkililer yanıtladı: “Hareketlilik yok” İran’dan Türkiye’ye göç dalgası paylaşımlarına “Kin ve Nefret” soruşturması!

İran ile İsrail arasında patlak veren kriz sonrası özellikle sosyal medyada birçok yalan haber ve paylaşım gündem oluyor. Son olarak İran sınırında hareketlilik olduğu, Türkiye’ye yönelik bir göç dalgasının başladığı konusundaki haberler yetkililer tarafından yalanlandı.

Mynet sordu, yetkililer yanıtladı: “Hareketlilik yok” İran’dan Türkiye’ye göç dalgası paylaşımlarına “Kin ve Nefret” soruşturması!

Bu gece İran'dan Türkiye'ye göç dalgası başladığına yönelik yalan haberler hakkında soruşturma başlatıldı. Mynet'in ulaştığı yetkililer İran sınırında herhangi bir hareketlilik olmadığını bildirdi.

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O PAYLAŞIMLAR SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İsrail’in İran’a saldırısının ardından provokatif amaçlı yapılan çok sayıda paylaşım hakkında
“Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan soruşturma başlatıldığı da öğrenildi.

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İRAN’DAN TÜRKİYE’YE GÖÇ DALGASI SÖZ KONUSU DEĞİL

Ulaştığımız yetkililer Türkiye – İran sınırında herhangi bir hareketliliğin olmadığını iddiaların gerçeklikten uzak olduğunu belirtti.

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BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılman Tunç açıklamasında şunları ifade etti:

"İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından, sosyal medya platformlarında kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içeren ve toplumda infial uyandırma amacı taşıyan provokatif paylaşımların yapıldığı tespit edilmiştir.

Söz konusu paylaşımları yapan hesaplarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır.

Kamu düzenini bozmaya yönelik bu tür provokatif içeriklere asla müsaade edilmeyecektir.

Soruşturma titizlikle yürütülmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail
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