HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Mysia Yolları’nda sonbahar yürüyüşü

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Mysia Yolları etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen hafta içi yürüyüşünde doğaseverler, 11 kilometrelik parkurda sonbaharın renklerine tanıklık etti.

Mysia Yolları’nda sonbahar yürüyüşü

Nilüfer Belediyesi’nin doğa ve kültür tutkunlarını bir araya getirdiği Mysia Yolları etkinlikleri, hafta içi yürüyüşü ile devam etti. Mysia Yolları’nın P16 - P17 Korubaşı - Maksempınar - Hasanağa parkurunda düzenlenen yürüyüşte doğa tutkunları, 11 kilometrelik güzergahta hem keyifli vakit geçirdi hem de bölgenin doğal ve kültürel zenginliklerini keşfetti.
Yürüyüş boyunca katılımcılar, bölgenin tarihçesi hakkında bilgi alırken, meşe ve çam ormanlarının arasından geçen rotada sonbaharın tüm güzelliklerini yaşadı. Yoğunlukla meşe ve çam ormanları ile dağ çileklerinin sonbahar renkleriyle bütünleştiği güzergah, yürüyüşçülere adeta görsel bir şölen sundu.
Zaman zaman çiseleyen yağmurun eşlik ettiği yürüyüşte doğaseverler, hem doğayla baş başa keyifli vakit geçirdi hem de Mysia Yolları’nda unutulmaz bir deneyim yaşadı.
Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Mysia Yolları etkinlikleri, doğa ve kültür tutkunlarını farklı parkurlarda bir araya getirmeye devam edecek.

Mysia Yolları’nda sonbahar yürüyüşü 1

Mysia Yolları’nda sonbahar yürüyüşü 2

Mysia Yolları’nda sonbahar yürüyüşü 3

Mysia Yolları’nda sonbahar yürüyüşü 4

Mysia Yolları’nda sonbahar yürüyüşü 5

Kaynak: İHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vakaların patladığı iki ülke harekete geçtiVakaların patladığı iki ülke harekete geçti
Savcıyı tehdit etmişlerdi! 12 kişi beraat ettiSavcıyı tehdit etmişlerdi! 12 kişi beraat etti

Anahtar Kelimeler:
Nilüfer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

Temsilcilerimiz Avrupa'da kazandı! Ülke puanı uçtu...

Temsilcilerimiz Avrupa'da kazandı! Ülke puanı uçtu...

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Telefon ve sigara için vergi ayarı!

Telefon ve sigara için vergi ayarı!

Yoğunluk başladı şikayetler çığ gibi büyüdü

Yoğunluk başladı şikayetler çığ gibi büyüdü

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.