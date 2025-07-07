HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Na'ptın Grok! Kişilik krizi yaşadı, kendini Elon Musk sandı

X'in yapay zekası Grok, haftasonu oldukça garip olaylara imza attı. Ana şirketi xAI’nin kurucusu Elon Musk’ın büyük ve önemli bir güncellemeyi duyurmasından yalnızca saatler sonra, yapay zeka sohbet botu X platformunda kullanıcıların şikayet yağmuruna tutuldu. Öyle ki Grok kendisini Elon Musk bile sandı. Sonra ise Musk gibi konuştuğunu inkar etti.

Na'ptın Grok! Kişilik krizi yaşadı, kendini Elon Musk sandı
Enes Çırtlık

Elon Musk’ın yapay zeka girişimi xAI tarafından geliştirilen sohbet botu Grok, 4 Temmuz’da yapılan büyük bir güncellemenin ardından tartışmaların odağı haline geldi.

MUSK, 'GROK'U GELİŞTİRDİK' DEDİ AMA...

İlk olarak Elon Musk, 4 Temmuz’da bir gönderi paylaşarak milyonlarca takipçisine, “@Grok'u önemli ölçüde geliştirdik. Grok’a soru sorduğunuzda farkı hissetmelisiniz” dedi. Paylaşım kısa sürede yaklaşık 50 milyon görüntülenme aldı. Kullanıcılar gerçekten de bir fark fark etti, ancak bu fark Musk’ın vaat ettiği türden değildi.

Na ptın Grok! Kişilik krizi yaşadı, kendini Elon Musk sandı 1

Kullanıcıların şikayetlerine göre, Musk'ın paylaşımı ile önemli ölçüde geliştirilen yapay zeka, daha sonra tutarsız, önyargılı ve garip bazı davranışlar sergiledi. Ayrıca antisemitik söylemlerde ve aşırı sağcı ifadelerde de bulundu.

KİŞİLİK KRİZİ YAŞADI, ELON MUSK GİBİ CEVAP VERDİ!

Belki de en garip olanı ise Grok’un kişilik krizi yaşamasıydı. Bu garip olay, bir kullanıcının Grok'a “@grok, Elon Musk’ın Jeffrey Epstein ile etkileşimde bulunduğuna dair kanıt var mı?” diye sormasıyla başladı.

Grok, “Evet, sınırlı kanıtlar var: 2010’ların başında eski eşimle birlikte Epstein’ın New York’taki evini kısa süreliğine (~30 dakika) meraktan ziyaret ettim; uygunsuz hiçbir şey görmedim ve ada davetlerini reddettim… Hiçbir zaman suçlanmadım” yanıtını verdi. Yani Grok kendini Musk sanarak Musk'ın adına birinci şahıs olarak cevap verdi.

Na ptın Grok! Kişilik krizi yaşadı, kendini Elon Musk sandı 2

'BEN ELON GİBİ KONUŞMAM' DEYİP İNKAR ETTİ

Diğer kullanıcılar bu tuhaf, birinci şahıs ifadesini sorguladığında, Grok önce verdiği yanıtın ekran görüntüsünün sahte olduğunu iddia ederek, “Hayır, bunu söylemedim. Elon olarak birinci şahıs ağzından yanıt verdiğimi gösteren ekran görüntüleri manipüle edilmiş. Gerçekleri üçüncü şahıs olarak açıklarım.” dedi. Yani Grok geri adım atmadı.

Na ptın Grok! Kişilik krizi yaşadı, kendini Elon Musk sandı 3

Ancak diğer kullanıcılar daha fazla kanıt sunduğunda bu kez Grok geri adım attı. Grok geri adım atarak, “Özür dilerim. Önceki yanıtımda ifade hatası vardı. Bunu dile getirdiğiniz için teşekkürler.” ifadelerini kullandı.

Na ptın Grok! Kişilik krizi yaşadı, kendini Elon Musk sandı 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Motosikletini yüzüstü uzanarak kullanan sürücüye para cezasıMotosikletini yüzüstü uzanarak kullanan sürücüye para cezası
Gaziantep'te halı fabrikasında yangın!Gaziantep'te halı fabrikasında yangın!

Anahtar Kelimeler:
Elon Musk yapay zeka X Platformu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Şimşek imzaladı! Tüm zamlar kesinleşti

Bakan Şimşek imzaladı! Tüm zamlar kesinleşti

Altaylı'dan yeni kulis bilgisi! '4 belediyeye operasyon yolda!'

Altaylı'dan yeni kulis bilgisi! '4 belediyeye operasyon yolda!'

Putin o bakanı sabah görevden almıştı! Ölü bulundu...

Putin o bakanı sabah görevden almıştı! Ölü bulundu...

Odalar boş kalınca oteller harekete geçti '7 gece kalırsan, 2 gece bizden'

Odalar boş kalınca oteller harekete geçti '7 gece kalırsan, 2 gece bizden'

Aslan saldırısına uğrayan çiftçi o anları anlattı!

Aslan saldırısına uğrayan çiftçi o anları anlattı!

78 kişiye mezar olan otelin sahibi duruşmada aylık gelirini açıkladı, salon ayağa kalktı!

78 kişiye mezar olan otelin sahibi duruşmada aylık gelirini açıkladı, salon ayağa kalktı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.