HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Naci Görür'den bir il için uyarı! "Asıl büyük felaket o zaman olacak"

Naci Görür'den bir il için uyarı! "Asıl büyük felaket o zaman olacak"

31.01.2025 23:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Diyarbakır için uyarıda bulundu. "6 Şubat depremi, Doğu Anadolu fayı üzerinde olan depremdi" diyen Görür, "Asıl Diyarbakır’ı vuracak olan deprem, Bitlis-Zagros fayı hattındaki depremdir. O harekete geçeceği zaman, asıl büyük felaket o zaman olacak" dedi.

Naci Görür'den bir il için uyarı! "Asıl büyük felaket o zaman olacak"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından, Yenişehir ilçesindeki Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde ‘6 Şubat Depreminin Yıl Dönümünde Deprem Dirençli Kentler’ konulu panel düzenlendi. Panele, Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Eş Başkanı Doğan Hatun, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

PROF.-DR.-NACI-GORUR-6-SUBAT’TA-OLAN-DE_541429_160511

"ASIL FELAKET O ZAMAN OLACAK"

Açılış konuşmaları ve sinevizyon gösteriminin ardından konuşan Prof. Dr. Naci Görür, Diyarbakır’ı depreme dirençli yapmanın mümkün olacağını ifade ederek, “Deprem bizim kaderimiz değil. Bunu hiçbir zaman dini inançlarımızla da öngörmeyiz. Elazığ’ı deprem vurdu. Deprem vurduktan sonra 2’nci gün bağıra bağıra ‘Kahramanmaraş’a dikkat edin’ dedim. Ne Kahramanmaraş’ın, ne Malatya’nın resmi organları, ne de sivil insanları duydu. Depremin ne zaman olacağını kimse bilemiyor, onlara itibar etmeyin. Ama deprem öngörülebilir. Bugünkü bilimle, teknolojiyle, Diyarbakır’ı deprem dirençli yapmak mümkün. Depremin Diyarbakır’a etkisi az da olabilir, çok da olabilir. Hem Doğu Anadolu fayı hem de Bitlis-Zagros fayı hattı deprem üretir. 6 Şubat depremi, Doğu Anadolu fayı üzerinde olan depremdi. Asıl Diyarbakır’ı vuracak olan deprem, Bitlis-Zagros fayı hattındaki depremdir. O harekete geçeceği zaman, asıl büyük felaket o zaman olacak” dedi.

PROF.-DR.-NACI-GORUR-6-SUBAT’TA-OLAN-DE_541427_160511

"MATEMATİK GİBİDİR, KESİN SAPMAZ"

Depremlerin olduğu yerde belirli bir süre sonra tekrar depremin olacağını belirten Görür, “6 Şubat'ta olan depremler, tam 5 milyon ton dinamitin aynı anda patlamasına denk bir enerji üretti. 5 milyon ton TNT'yi, dinamiti patlatırsanız açığa çıkan enerjiyi düşünün. Yüzlerce atom bombası. Yani ‘Büyük atom bombası Japonya'yı yok etti, öldürdü’ diyoruz ya, bir tane kıytırık bomba attılar. Bu yüzlerce atom bombası büyüklüğünde. Yer bilimlerinde bir kaide vardır. İster inanın, ister inanmayın. Eğer bana bir itimadınız varsa, benim tavsiyem inanın. O da şu, bir yerde bir deprem olursa, belirli bir zaman sonra aynı yerde, aynı büyüklükte deprem bir daha olur. Bu kaidedir, kuraldır. Matematik gibidir, 2 kere 2 eşittir 4 gibidir. Kesin sapmaz” diye konuştu.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
deprem Diyarbakır Prof. Dr. Naci Görür
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın gümrük vergisi açıklamasına Brezilya'dan rest! "Karşılık veririz"

Trump'ın gümrük vergisi açıklamasına Brezilya'dan rest! "Karşılık veririz"

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınan Çiğdem Bayraktar Ör tutuklandı

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınan Çiğdem Bayraktar Ör tutuklandı

Elektrik faturalarında hayalet tüketime dikkat! Yüksek maliyetin önüne geçmek mümkün: İşte detaylar...

Elektrik faturalarında hayalet tüketime dikkat! Yüksek maliyetin önüne geçmek mümkün: İşte detaylar...

Fenomen dizinin fişi çekildi! Final tarihi kesinleşti

Fenomen dizinin fişi çekildi! Final tarihi kesinleşti

Naci Görür'den bir il için uyarı! "Asıl büyük felaket o zaman olacak"

Naci Görür'den bir il için uyarı! "Asıl büyük felaket o zaman olacak"

'Suikast' iddiası sonrası Tuncay Özkan'dan çok tartışılacak sözler!

'Suikast' iddiası sonrası Tuncay Özkan'dan çok tartışılacak sözler!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.