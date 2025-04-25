Naci Görür'den 'İstanbul depremi' açıklaması! "Tarihi öne çekildi" dedi, isim vermeden çok sert eleştirdi: "Her titir taşıyan bilimadamı değildir"

İstanbul'da 23 Nisan Çarşamba günü saat 12:49'da meydana gelen 6,2'lik deprem İstanbullu vatandaşları tedirgin etmişti. Bazı vatandaşlar depremin ardından iki geceyi dışarıda geçirdi.

UZMAN İSİMLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Uzman isimler ise adeta ikiye bölündü. Bazıları yaşanan depremin ardından beklenen başka bir büyük depremin olmayacağını savunurken, bazıları da beklenen büyük İstanbul depremini daha da öne çektiğini söyledi. Hatta bazı uzman isimler katıldıkları canlı yayında birbirlerine karşı doğrudan sözler de söyledi.

Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım daha yaptı ve değerlendirmelerde bulundu.

"23 NİSAN DEPREMLERİ İSTANBUL DEPREMİNİ DAHA DA ÖNCE ÇEKTİ"

Görür yaptığı paylaşımda, beklenen İstanbul depreminin olacağını vurguladı. Görür, 23 Nisan'daki 6,2'lik depremin beklenen İstanbul depreminin tarihini daha da öne çektiğini aktardı.

"DEPREMİ MİNİMUM HASARLA ATLATALIM, İNSANLARIMIZ ÖLMESİN"

Görür açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Millet olarak fay ve deprem olacak mı olmayacak mı konuşmayalım. Bizim için önemli olan deprem dirençli kentler yaratmaktır. Depremleri minimum hasarla atlatalım. İnsanlarımız ölmesin" dedi.

"HER TİTİR TAŞIYAN BİLİMADAMI DEĞİLDİR"

Bazı isimlere de isim vermeden yüklenen Görür, "Bilim insanlarına saygılı olalım ve bilimin tarafında duralım. Bir bilim insanı evrensel nitelikli araştırma yapan, veri toplayan, veriye göre sonuca varan, vardığı sonuçlar uluslararası konferanslarda sunan ve uluslararası dergilerde yayınlayan insandır. Sanıldığı gibi her titir taşıyan bilimadamı değildir" ifadelerini kullandı.