HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Naci Görür'den 'İstanbul depremi' açıklaması! "Tarihi öne çekildi" dedi, isim vermeden çok sert eleştirdi: "Her titir taşıyan bilimadamı değildir"

İstanbul'da meydana gelen 6,2'lik deprem sonrası İstanbullu vatandaşlar korkuya kapıldı. Depremin ardından uzman isimler ise adeta ikiye bölündü. Kimisi beklenen büyük İstanbul depreminin yaşanmayacağını belirtirken, kimisi de büyük depremin hala olacağını aktardı. Prof. Dr. Naci Görür de yaptığı açıklamada depremin olacağını ve son depremle birlikte tarihinin öne çekildiğini vurguladı. Öte yandan Görür isim vermeden bazı uzmanlara yüklendi ve "Her titir taşıyan bilimadamı değildir" dedi.

Naci Görür'den 'İstanbul depremi' açıklaması! "Tarihi öne çekildi" dedi, isim vermeden çok sert eleştirdi: "Her titir taşıyan bilimadamı değildir"
Melih Kadir Yılmaz

İstanbul'da 23 Nisan Çarşamba günü saat 12:49'da meydana gelen 6,2'lik deprem İstanbullu vatandaşları tedirgin etmişti. Bazı vatandaşlar depremin ardından iki geceyi dışarıda geçirdi.

54748

UZMAN İSİMLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Uzman isimler ise adeta ikiye bölündü. Bazıları yaşanan depremin ardından beklenen başka bir büyük depremin olmayacağını savunurken, bazıları da beklenen büyük İstanbul depremini daha da öne çektiğini söyledi. Hatta bazı uzman isimler katıldıkları canlı yayında birbirlerine karşı doğrudan sözler de söyledi.

235236

Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım daha yaptı ve değerlendirmelerde bulundu.

6786796

"23 NİSAN DEPREMLERİ İSTANBUL DEPREMİNİ DAHA DA ÖNCE ÇEKTİ"

Görür yaptığı paylaşımda, beklenen İstanbul depreminin olacağını vurguladı. Görür, 23 Nisan'daki 6,2'lik depremin beklenen İstanbul depreminin tarihini daha da öne çektiğini aktardı.

"DEPREMİ MİNİMUM HASARLA ATLATALIM, İNSANLARIMIZ ÖLMESİN"

Görür açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Millet olarak fay ve deprem olacak mı olmayacak mı konuşmayalım. Bizim için önemli olan deprem dirençli kentler yaratmaktır. Depremleri minimum hasarla atlatalım. İnsanlarımız ölmesin" dedi.

"HER TİTİR TAŞIYAN BİLİMADAMI DEĞİLDİR"

Bazı isimlere de isim vermeden yüklenen Görür, "Bilim insanlarına saygılı olalım ve bilimin tarafında duralım. Bir bilim insanı evrensel nitelikli araştırma yapan, veri toplayan, veriye göre sonuca varan, vardığı sonuçlar uluslararası konferanslarda sunan ve uluslararası dergilerde yayınlayan insandır. Sanıldığı gibi her titir taşıyan bilimadamı değildir" ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çocuk çıkışı tartışma yaratmıştı! Açıklama geldiÇocuk çıkışı tartışma yaratmıştı! Açıklama geldi
Sivas’ta araçlar çarpıştı, bir kişi yaralandıSivas’ta araçlar çarpıştı, bir kişi yaralandı

Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul naci görür
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul için yeni deprem tahmini! Üşümezsoy ilk kez açıkladı

İstanbul için yeni deprem tahmini! Üşümezsoy ilk kez açıkladı

Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün 'deprem' kontrolü tiye alındı

Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün 'deprem' kontrolü tiye alındı

Yıllardır aranıyordu, bulduğunu iddia etti...

Yıllardır aranıyordu, bulduğunu iddia etti...

20 yıldır biriktirdiği para bir imza ile yandı!

20 yıldır biriktirdiği para bir imza ile yandı!

‘CHP kulislerinde konuşuluyor’ diyerek Ekrem İmamoğlu’nun tahliye edileceği tarihi açıkladı!

‘CHP kulislerinde konuşuluyor’ diyerek Ekrem İmamoğlu’nun tahliye edileceği tarihi açıkladı!

"Eli kulağında" diyerek uyardı: 7'nin üzerinde deprem olacak!

"Eli kulağında" diyerek uyardı: 7'nin üzerinde deprem olacak!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.