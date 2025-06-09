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Naci Görür günler önce uyarmıştı! Birkaç saat arayla depremler yaşandı...

Kütahya'nın Simav ilçesinde son günlerde art arda meydana gelen depremler, Prof. Dr. Naci Görür'ün "bölge geriliyor" uyarısını bir kez daha gündeme taşıdı. Görür'ün günler öncesinde yaptığı tahmin doğru çıktı.

Naci Görür günler önce uyarmıştı! Birkaç saat arayla depremler yaşandı...
Çiğdem Sevinç

Kütahya’nın Simav ilçesi son haftalarda adeta beşik gibi sallanıyor. AFAD’ın son dakika açıklamasına göre, bugün saat 13.21’de Simav’da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 9.09 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi.

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Aynı gün içinde Kandilli Rasathanesi de Simav’da saat 03.05’te 3.4, 08.51’de ise 3.0 büyüklüğünde iki ayrı deprem kaydetti. Son depremlerle birlikte bölgede sismik hareketlilik dikkat çekici boyutlara ulaştı.

UYARIDA BULUNMUŞTU

Deprem uzmanı ve İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, bölgeyle ilgili uyarılarını aylar önce yapmıştı. 1 Mayıs’ta Simav’da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Görür, şu ifadeleri kullanmıştı:

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“Arkadaşlar, Yemişli-Simav/Kütahya’da 4,3 deprem oldu. Deprem Naşa Fay Zonu yakınlarında. Birkaç gün önce de burada benzer depremler oldu. Yöneticiler dikkatli olmalı. Bölge kuzey-güney yönünde geriliyor.”

Prof. Dr. Görür’ün “gerilim artıyor” şeklindeki uyarısı, son yaşanan depremlerle doğrulanmış oldu.

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Anahtar Kelimeler:
deprem naci görür
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