Naci Görür, 'İstediğiniz kadar dua edin' diyerek uyardı! İstanbul'un en riskli yerini açıkladı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve Ege ile Marmara’da hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi. Depremin ardından gözler, olası Marmara depremine çevrildi.

NACİ GÖRÜR UYARILARA DEVAM EDİYOR

Deprem farkındalığını artırmak amacıyla Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşide konuşan Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul ve Marmara Bölgesi’ni bekleyen ciddi riske dikkat çekti.

"İSTANBUL'DA EN AZ 7.2 RİSKİ VAR"

Kuzey Anadolu Fayı’nın, Türkiye’de ve dünyada en fazla deprem üreten fay hatlarından biri olduğunu belirten Görür, "Bu fay nerede kırılırsa bir sonraki deprem için batısını hedef haline getirir. 1999'da Kocaeli'nde kırıldı, batısında biz varız. İstanbul'da en az 7,2 büyüklüğünde deprem olma olasılığı çok yüksek" ifadelerini kullandı.

"İSTEDİĞİNİZ KADAR DUA EDİN"

Kuzey Anadolu Fayı’nın 250 yılda bir büyük deprem ürettiğini belirten Görür, “En son büyük deprem 1766’da gerçekleşti. 250 yıl eklediğinizde 2016 yılına ulaşıyorsunuz. Yani Marmara’nın deprem üretme süresi doldu. İstediğiniz kadar dua edin, bu mekanizmayı durduramazsınız. Deprem, doğanın değişmez yasalarıyla meydana gelir" diyerek tehlikeye dikkat çekti.

İSTANBUL'UN EN RİSKLİ BÖLGESİ NERESİ?

"Yıkımın en yoğun görüleceği yer Avrupa Yakası olacak" diyen Görür şunları söyledi:

"Asya Yakası’nda da bazı bölgelerde deprem şiddeti yüksek hissedilecek. Yaklaşık 8-9 şiddetinde bir depremle karşılaşmamız kesin. 9 şiddetindeki bir depremde en sağlam binalar bile zarar görür. Depremde hiç hasar almamak çok nadir bir durumdur. Avrupa yakasında deniz kıyısında oturanlar manzaranın tadını çıkarıyor ama olası bir depremde ivme ve yıkım riski çok daha yüksek"