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  4. Nagehan Alçı canlı yayında MHP kaynaklarından aldığı bilgiyi duyurdu! Bahçeli sürprizlere devam edecek... "Devlet Bey çıtayı yükseltiyor"

Nagehan Alçı canlı yayında MHP kaynaklarından aldığı bilgiyi duyurdu! Bahçeli sürprizlere devam edecek... "Devlet Bey çıtayı yükseltiyor"

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
09.03.2025 10:54
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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile başlayan sürecin ardından teröristbaşı Abdullah Öcalan terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısında bulundu. Yaşanan gelişmelerin ardından sıkı bir telefon trafiğine başlayan Bahçeli; Selahattin Demirtaş, Ahmet Türk, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Sezgin Tanrıkulu ve Yılmaz Erdoğan ile görüştü. Canlı yayından Bahçeli'nin sürprizlerinin devam edeceğini aktaran Nagehan Alçı ise "Şaşırmaya alışamıyoruz çünkü Devlet Bey çıtayı yükseltiyor" dedi.

Nagehan Alçı canlı yayında MHP kaynaklarından aldığı bilgiyi duyurdu! Bahçeli sürprizlere devam edecek... "Devlet Bey çıtayı yükseltiyor"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile başlayan sürecin ardından DEM Parti heyeti üç kez İmralı'ya giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

TERÖRİSTBAŞINDAN SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI

Üçüncü görüşmenin ardından Öcalan tarafından terör örgütüne 'Kendini feshetme ve silah bırakma' çağrısı yapıldı. Yapılan açıklamada, "Teori, program, strateji ve taktik olarak yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kalmıştır. 1990’larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK’nin anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır" ifadelerine yer verilmişti.

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SÜRECİN ARDINDAN BAHÇELİ'DEN TELEFON TRAFİĞİ

Yaşanan gelişmelerin ardından MHP lideri sıkı bir telefon trafiğine girmişti. Tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ile görüşen Bahçeli, eşinin rahatsızlığından dolaya Demirtaş'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Bahçeli bu süreçte Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan, Ahmet Türk, Yılmaz Erdoğan ve Sezgin Tanrıkulu'nu da aradı.

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"İYİMSERİM ÇÜNKÜ DEVLET BEY MÜTHİŞ BİR İRADE GÖSTERİYOR"

Konuyla ilgili olarak Nagehan Alçı'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Alçı, TV100'de katıldığı bir canlı yayında "Bundan sonra provokasyon olabilir. Süreç uzayabilir yavaşlayabilir. Bunlar beklenen şeylerdir ama en azından şimdilik ben çok iyimserim. Neden iyimserim? Çünkü Devlet Bey müthiş bir irade gösteriyor" dedi.

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"DEVLET BEY SÜRPRİZLERE DEVAM EDECEK, ÇITAYI YÜKSELTİYOR"

Alçı açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Sezgin Tanrıkulu'nu da aramış. Bu da çok önemli. Ben MHP kaynaklarıyla konuştuğumda Devlet Bey sürprizlere devam edecek diyorlar. Şaşırmaya alışamıyoruz çünkü Devlet Bey çıtayı yükseltiyor. CHP'nin içinde Sezgin Tanrıkulu'nu araması da çok kıymetlidir. Çünkü Sezgin Bey Diyarbakır'da yıllarca avukatlık yapmış, tam Kürt meselesinin göbeğinde.

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Anahtar Kelimeler:
Nagehan Alçı Devlet Bahçeli MHP
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