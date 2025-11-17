Nagehan Alçı canlı yayında Murat Ongun ve "otel" iddialarına ateş püskürdü!

Ekol TV'de Ferhat Murat ile sunduğu programda Nagehan Alçı, İmamoğlu ile ilgili olan iddianamede gizli tanık İlke'nin ifadeleri hakkında konuştu. Nagehan Alçı, Murat Ongun ile görüştüğü yerin otel odası değil ofis olduğunu gazetecilik faaliyetleri dışında görüşmesinin olmadığını belirtti.

'OTEL ODASINDA GÖRÜŞÜLDÜ' İDDİASI

Ferhat Murat: Hüseyin Köksal’ın şoförü Servet Yıldırım’ın ifadesinde, Raffles Otel’de 2604 numaralı odada Murat Ongun’la üç kez görüşme yaptığın belirtiliyor. Konu doğru mu? Görüşme yaptın mı, iddia edildiği gibi 5-6 saat mi sürdü?

Nagehan Alçı: Bu konuyla ilgili yalan ve iftira niteliğinde haberler yapılmasından çok rahatsızım. Bana iftira atan herkese dava açacağım.

Bir otel odası kesinlikle söz konusu değil; bahsedilen yer ofis olarak kullanılan bir alandı. İBB’nin ofislerinden biri olarak lanse edilen, insanların girip çıktığı bir yerdi. 5-6 saat bu da yalan, en fazla 1-2 saat sürdü.

"İMAMOĞLU VE EKİBİ İLE GAZETECİLİK DIŞINDA HİÇBİR GÖRÜŞMEM OLMADI"

Ekrem İmamoğlu ve ekibiyle gazetecilik dışında hiçbir görüşmem olmadı.

Gazetecinin siyasilerle ve onların danışmanlarıyla fikir alışverişi alması kadar doğal bir şey olamaz. Bu zaten temel gazeteciliktir.

Ama şunu belirtmeliyim. Murat Ongun'un bana yanlış bilgi verdiğini söyleyebilirim. Sütlüce'deki İBB ofisi neyse aşağı yukarı böyle bir ofisti burası da.