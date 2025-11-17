HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Nagehan Alçı canlı yayında Murat Ongun ve "otel" iddialarına ateş püskürdü!

Gazeteci Nagehan Alçı, İBB iddianamesinde yer alan gizli tanık İlke’nin ifadesinde, İBB’nin finanse ettiği gazeteciler arasında bulunduğu iddiasıyla ilgili Ekol TV'de soruları yanıtladı. Hakkındaki iddiaları sert bir dille yalanlayan Alçı, "Ekrem İmamoğlu ve ekibiyle gazetecilik dışında hiçbir görüşmem olmadı" ifadelerinde bulundu.

Nagehan Alçı canlı yayında Murat Ongun ve "otel" iddialarına ateş püskürdü!

Ekol TV'de Ferhat Murat ile sunduğu programda Nagehan Alçı, İmamoğlu ile ilgili olan iddianamede gizli tanık İlke'nin ifadeleri hakkında konuştu. Nagehan Alçı, Murat Ongun ile görüştüğü yerin otel odası değil ofis olduğunu gazetecilik faaliyetleri dışında görüşmesinin olmadığını belirtti.

Nagehan Alçı canlı yayında Murat Ongun ve "otel" iddialarına ateş püskürdü! 1

'OTEL ODASINDA GÖRÜŞÜLDÜ' İDDİASI

Ferhat Murat: Hüseyin Köksal’ın şoförü Servet Yıldırım’ın ifadesinde, Raffles Otel’de 2604 numaralı odada Murat Ongun’la üç kez görüşme yaptığın belirtiliyor. Konu doğru mu? Görüşme yaptın mı, iddia edildiği gibi 5-6 saat mi sürdü?

Nagehan Alçı: Bu konuyla ilgili yalan ve iftira niteliğinde haberler yapılmasından çok rahatsızım. Bana iftira atan herkese dava açacağım.

Bir otel odası kesinlikle söz konusu değil; bahsedilen yer ofis olarak kullanılan bir alandı. İBB’nin ofislerinden biri olarak lanse edilen, insanların girip çıktığı bir yerdi. 5-6 saat bu da yalan, en fazla 1-2 saat sürdü.

"İMAMOĞLU VE EKİBİ İLE GAZETECİLİK DIŞINDA HİÇBİR GÖRÜŞMEM OLMADI"

Ekrem İmamoğlu ve ekibiyle gazetecilik dışında hiçbir görüşmem olmadı.

Gazetecinin siyasilerle ve onların danışmanlarıyla fikir alışverişi alması kadar doğal bir şey olamaz. Bu zaten temel gazeteciliktir.

Ama şunu belirtmeliyim. Murat Ongun'un bana yanlış bilgi verdiğini söyleyebilirim. Sütlüce'deki İBB ofisi neyse aşağı yukarı böyle bir ofisti burası da.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Demirci’de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldiDemirci’de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
Mahallede tonlarca su boşa aktıMahallede tonlarca su boşa aktı

Anahtar Kelimeler:
Nagehan Alçı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

Korkutan uyarı: "2026 yılında da sürebilir"

Korkutan uyarı: "2026 yılında da sürebilir"

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş fenomen diziyle anlaştı

Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş fenomen diziyle anlaştı

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.