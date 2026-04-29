Namaz için uyandı, oğlunu banyoda ölü buldu

Olay, saat 15.00 sıralarında İstasyon Mahallesi Tren Yolu Sokak'ta bulunan iki katlı bir evde meydana geldi. Babası İ.M. (80) ile birlikte yaşayan Halil Metingider (44), iddiaya göre babası uyuduğu sırada yıkanmak için banyoya girdi.

EVDE ÖLÜ BULUNDU

Namaz vakti için kurduğu saatin çalmasıyla uyanan baba İ.M., abdest almak amacıyla banyoya gittiğinde oğlunu yerde hareketsiz halde buldu. Oğlunu kaldırmaya çalışan baba başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Halil Metingider'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Metingider'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldıktan sonra İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

"HERHANGİ BİR SORUNUMUZ YOKTU"

Baba İ.M., ifadesinde, "Evde beraberdik. Ben uyudum. Namaz vakti için saat kurmuştum. Saat çalınca abdest almak için banyoya gittim. Oğlumu yerde yatarken gördüm. Kaldırmaya çalıştım ama kaldıramadım, sonra sağlık ekiplerini çağırdım. Herhangi bir sorunumuz yoktu" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

