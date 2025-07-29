Narin Güran cinayetinde annesi müebbet hapis cezası almıştı! Yüksel Güran'ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde, 21 Ağustos 2024'te kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran günlerce her yerde aranmıştı. Küçük Narin'in cansız bedeni 20 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde dere yatağına gömülmüş bir çuval içerisinde bulunmuştu.

Narin Güran cinayeti Türkiye'yi sarsarken, cinayete ilişkin dava da kamuoyu tarafından yakından takip edilmişti.

AİLE ÜYELERİ MÜEBBET HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olaydaki bir diğer şüpheli Nevzat Bahtiyar ise 4,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

NARİN'İN ANNESİ YÜKSEK GÜRAN'IN SON FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan konuya ilişkin bugün bir gelişme yaşandı. Ekonomim'de yer alan habere göre Erzincan Kadın Kapalı Cezaevi'nde kalan anne Yüksel Güran'ın cezaevindeki son fotoğrafı ortaya çıktı. Bu fotoğraf kısa sürede gündem oldu.