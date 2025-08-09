Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Ağabeyi Baran Güran konuştu, katili açıkladı: "Aldığı ceza ödül gibi"

Türkiye’yi yasa boğan Narin Güran cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada, aile fertlerinden gözaltına alınmayan tek kişi olan ağabey Baran Güran, Ekol TV’ye konuştu. Güran, telefon kayıtları ve görüntüler üzerinden ailesinin masum olduğunu savunarak, katilin komşuları Nevzat Bahtiyar olduğunu öne sürdü.

NARİN'İN AĞABEYİNDEN ÇARPICI İDDİA!

Gürhan, kardeşi Enes Gürhan’ın olay günü uyuşturucu kullanmadığını belirterek, “Ne kardeşim ne de annem Yüksel Gürhan ile amcam Salim Güran suçlu. Telefon kayıtları, o saatlerde evde olduklarını gösteriyor” dedi.

"GÜRAN AİLESİ ÜZERİNDE ALGI YAPILDI"

İddianamede, annesinin çelişkili ifadeleri ve kardeşinin kolundaki ısırık izine ilişkin açıklamasının mahkeme heyetini ikna etmediği bilgilerine yer verildiğini hatırlatan Güran, buna rağmen aile üzerinden algı oluşturulduğunu savundu.

NARİN'İN KATİLİ KİM?

Katilin Nevzat Bahtiyar olduğunu öne süre Gürhan, "Narin’in cansız bedenini taşıyan kişi odur. 4 yıl 6 ay ceza aldı, bu ödül gibi. Cinayet sonrası 40 dakika boyunca kimseyle konuşmamış. Görüntüler, ailemin masumiyetini ortaya koyuyor" diye konuştu.

Kaynak: ekoltv.com