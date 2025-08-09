HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Ağabeyi Baran Güran konuştu, katili açıkladı: "Aldığı ceza ödül gibi"

Türkiye'yi sarsan Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Öldürülerek cesedi nehre atılan küçük Narin'in ağabeyi Baran Güran, kardeşi, annesi ve amcasının masum olduğunu savundu. Katilin komşuları Nevzat Bahtiyar olduğunu öne süren Gürhan, "Görüntüler ailemin suçsuzluğunu gösteriyor, Nevzat Bahtiyar'a verilen ceza ödül gibi" dedi.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Ağabeyi Baran Güran konuştu, katili açıkladı: "Aldığı ceza ödül gibi"
Mustafa Fidan

Türkiye’yi yasa boğan Narin Güran cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada, aile fertlerinden gözaltına alınmayan tek kişi olan ağabey Baran Güran, Ekol TV’ye konuştu. Güran, telefon kayıtları ve görüntüler üzerinden ailesinin masum olduğunu savunarak, katilin komşuları Nevzat Bahtiyar olduğunu öne sürdü.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Ağabeyi Baran Güran konuştu, katili açıkladı: "Aldığı ceza ödül gibi" 1

NARİN'İN AĞABEYİNDEN ÇARPICI İDDİA!

Gürhan, kardeşi Enes Gürhan’ın olay günü uyuşturucu kullanmadığını belirterek, “Ne kardeşim ne de annem Yüksel Gürhan ile amcam Salim Güran suçlu. Telefon kayıtları, o saatlerde evde olduklarını gösteriyor” dedi.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Ağabeyi Baran Güran konuştu, katili açıkladı: "Aldığı ceza ödül gibi" 2

"GÜRAN AİLESİ ÜZERİNDE ALGI YAPILDI"

İddianamede, annesinin çelişkili ifadeleri ve kardeşinin kolundaki ısırık izine ilişkin açıklamasının mahkeme heyetini ikna etmediği bilgilerine yer verildiğini hatırlatan Güran, buna rağmen aile üzerinden algı oluşturulduğunu savundu.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Ağabeyi Baran Güran konuştu, katili açıkladı: "Aldığı ceza ödül gibi" 3

NARİN'İN KATİLİ KİM?

Katilin Nevzat Bahtiyar olduğunu öne süre Gürhan, "Narin’in cansız bedenini taşıyan kişi odur. 4 yıl 6 ay ceza aldı, bu ödül gibi. Cinayet sonrası 40 dakika boyunca kimseyle konuşmamış. Görüntüler, ailemin masumiyetini ortaya koyuyor" diye konuştu.

Kaynak: ekoltv.com

09 Ağustos 2025
09 Ağustos 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fransız doktorun İstanbul'daki lüks otelde sır ölümü! Fransız doktorun İstanbul'daki lüks otelde sır ölümü!
Beyoğlu'nda zincirleme kaza: 8 yaralıBeyoğlu'nda zincirleme kaza: 8 yaralı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Diyarbakır Narin Güran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kahreden olay! Genç mühendisin üzerine 3 tonluk mermer blok düştü

Kahreden olay! Genç mühendisin üzerine 3 tonluk mermer blok düştü

Polis memurlarına böyle kaza yaptırdılar! O anlar kamerada

Polis memurlarına böyle kaza yaptırdılar! O anlar kamerada

Galatasaray, Bayern Münih ile anlaşma sağladı! Yıldız isim 'tamam' derse transfer gerçekleşecek

Galatasaray, Bayern Münih ile anlaşma sağladı! Yıldız isim 'tamam' derse transfer gerçekleşecek

Arda Güler'e rekor transfer teklifi! Xabi Alonso, Real Madrid yönetimine hemen karşı çıktı

Arda Güler'e rekor transfer teklifi! Xabi Alonso, Real Madrid yönetimine hemen karşı çıktı

Manyas Gölü'nde endişelendiren olay

Manyas Gölü'nde endişelendiren olay

Antalya'nın denizi bile yanıyor! Termometreler 45, deniz suyu 32 derece

Antalya'nın denizi bile yanıyor! Termometreler 45, deniz suyu 32 derece

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.