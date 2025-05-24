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Narin Güran cinayetiyle ilgili ezber bozan sözler: "Artık tamamen inanıyorum katil anne ve abi değil"

DEM Partili Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran cinayetiyle ilgili Erzincan Cezaevi çıkışında konuştu. Cezaevinde anne Yüksel Güran ve oğlu Enes Güran ile görüştüğünü belirten Gergerlioğlu, “Artık tamamen eminim, bu cinayetin faili ne anne ne de abi. Masum olduklarına vicdanen inanıyorum” dedi.

Narin Güran cinayetiyle ilgili ezber bozan sözler: "Artık tamamen inanıyorum katil anne ve abi değil"
Devrim Karadağ

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, Erzincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde yaptığı açıklamada Türkiye gündemini sarsan Narin Güran cinayetine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"CEZAEVİNDE 30 KİLO VERMİŞ, GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI"

Güran ailesiyle uzun bir görüşme gerçekleştirdiğini söyleyen Gergerlioğlu, “Anne Yüksel Güran, ‘Yeni doğmuş bir bebek kadar masumum, çocuğum için içim yanıyor’ diyerek gözyaşlarına boğuldu. Cezaevine girdiğinden bu yana 30 kilo kaybetmiş, adeta çökmüş durumda. Onu bu halde görmek insanın içini sızlatıyor” ifadelerini kullandı.

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Gergerlioğlu, olayla ilgili daha önce Narin Güran’ın köyüne gittiğini ve dosyayı ayrıntılı bir şekilde incelediğini belirtti.

"KATİL ANNE VE ABİ DEĞİL"

“Köydeki gözlemlerim, dosyadaki bilgiler ve bugün dinlediklerimi birleştirdiğimde, bu annenin ve abinin cinayetle hiçbir ilgisi olmadığı kanaatine vardım” dedi. Kararın vicdanlarda kabul görmediğini vurgulayan Gergerlioğlu, “Elbette yargı karar verecek, ama benim vicdanım bu kararın ağır ve haksız olduğunu söylüyor” ifadelerini kullandı.

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“KAMUOYU VİCDANI BU KARARI REDDEDER”

Gergerlioğlu, ceza hukukunda delil ve vicdanın birlikte değerlendirilmesi gerektiğini hatırlatarak, “Eksik deliller, medyatik ajitasyonlar üzerinden insanların hayatlarını karartmak, bir kadını ve oğlunu ‘cani’ ilan etmek kabul edilemez. Kamuoyu vicdanı bu kararı reddedecektir” dedi.

“CEZAEVLERİ DOLMASIN, ADALET GELSİN”

Ziyaretinde Erzincan Cezaevi'nde yaşanan genel sorunlara da değinen Gergerlioğlu, kapasitenin çok üzerinde tutuklunun bulunduğunu, sağlık hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşandığını ve hasta mahpusların durumunun endişe verici olduğunu aktardı.

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Gergerlioğlu, açıklamasını şöyle sonlandırdı: “Umarım yeni yargı paketi, yaşlı, hasta ve çocuklu mahpuslar için umut olur. Artık insanların tepe tepe cezaevlerine doldurulmadığı, adil bir Türkiye diliyorum.”

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Anahtar Kelimeler:
Ömer Faruk Gergerlioğlu Narin Güran
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