Narin Güran davasında cezası kesinleşen Salim Güran’ın muhtarlığı düştü; mahallede seçim yapıldı

Diyarbakır'da meydana gelen ve bütün Türkiye'yi sarsan Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Narin Güran davasında şüpheliler arasında yer alan ve dönemin muhtarı olan Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı.

NARİN GÜRAN DAVASINDA MUHTARLIĞI DÜŞMÜŞTÜ

Aldığı hapis cezası sonrası muhtarlık görevi düşen Salim Güran'dan boşalan muhtarlık koltuğu için seçim yapıldı. Salim Güran'ın yerine geçici olarak görevlendirilen ve seçimde tek aday olan Murat Kaya, 234 seçmenin olduğu mahallede kullanılan 109 oyun tamamını alarak muhtar seçildi.

SALİM GÜRAN’IN AKRABALARI MEYDANDA TOPLANDI

Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde, Narin Güran (8) cinayeti davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları kesinleşen annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amcası Salim Güran’ın akrabaları Dağkapı Meydanı’nda toplandı.

AİLE ÜYELERİ YENİDEN YARGILAMA TALEP ETTİ

Aile üyeleri ellerinde dövizlerle yeniden yargılama talep etti. Yüksel Güran’ın annesi Remziye Çabaş, kızının torunu Narin Güran’ı öldürmediğini belirterek, “6 çocuk annesi Yüksel Güran, nasıl gelip kızını öldürecek. Kapınızı, camınızı kapatıp perdelerinizi de örtmüşsünüz” dedi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır