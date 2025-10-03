Narin Güran davasında dikkat çeken gelişme! O dosya bozuldu, Bakanlığın başvurusu reddedildi

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin 4 kişi hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

28 Aralık 2024’te görülen davanın 2'nci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

2 DAVA DOSYASI BİRLEŞTİRİLDİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu Birsen Güran, Fuat Güran, Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz şüpheliler Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran hakkında da 'Suçluyu kayırma' suçundan Diyarbakır 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tutuksuz suça sürüklenen çocuklar M.G. (16), İ.K. (17) ve R.A. (16) hakkında 'Suçluyu kayırma' suçundan hazırlanan iddianame de Diyarbakır 2'nci Çocuk Mahkemesi'nde kabul edildi. Sonraki süreçte 2 dava dosyası birleştirildi.

TUTUKLU 3 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme, 30 Mayıs'taki davanın 4'üncü duruşmasında kararını açıkladı. 'Suçluyu kayırma' suçundan yargılanan 15 sanıktan tutuklu Birsen, Fuat ve Maşallah Güran 3,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 'Suçun sabit olduğu kanaatine varılmış olması, sanıkların soruşturma ve kovuşturma aşamasında tutuklulukta geçirdiği süre ve üzerine atılı eylemin cezasının niteliği, hükmedilen ceza miktarı göz önüne alındığında tutuklamanın bu aşamada ölçülü olduğu ve bu kapsamda adli kontrolün yetersiz olacağı kanaatine varılmış olması' gerekçesiyle sanıkların tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırdı.

Tutuklu sanıklar Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya hakkında 3 yıl hapis cezası veren mahkeme, sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, hükmedilen ceza miktarı ve sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre göz önüne alınıp ayrı ayrı tahliyeleri yönünde karar verdi.

Tutuksuz sanıklardan Hediye Güran'ı 3 yıl 6 ay, Şeyma Kaya, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran'ı 3 yıl hapisle cezalandıran mahkeme, suça sürüklenen çocuklar R.A'ya 1 yıl 3 ay, M.G. ve İ.K.'ye ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verip, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

Suça sürüklenen 3 çocuğun, 'Çocuk Koruma Kanunu'nun 23'üncü maddesi gereğince 3 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına karar veren mahkeme, sanıklar Kurtuluş Güran, Ömer Faruk Güran ve suça sürüklenen çocuk M.G. hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin sonlandırılmasına hükmetti.

3 SANIK DAHA TAHLİYE EDİLDİ

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7'nci Ceza Dairesi tarafından yapılan istinaf incelemesinin ardından, dün Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen yazıda, ‘Suçluyu kayırma’ suçundan yargılanan sanıklar Maşallah Güran, Fuat Güran ve Birsen Güran’ın yapılan duruşma ve incelemeler sonucunda yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verildiği belirtildi. Böylece 'Suçluyu kayırma' suçundan tutuklu sanık kalmadı.

İSTİNAF BAŞVURULARI REDDEDİLDİ

İstinaf incelemesinde, ‘Suçluyu kayırma’ davası ile Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin yargılama arasında doğrudan bağlantı bulunduğu belirtildi. Daire, ‘öncül suçun’ yani Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davanın hala Yargıtay incelemesinde olduğunu belirterek, bu dosya sonuçlanmadan ‘suçluyu kayırma’ dosyasında verilen hükümlerin kesinleşemeyeceğine hükmetti. Kararda, “Öncül suçun sonucuna göre suçluyu kayırma suçunun oluşup oluşmadığı belirlenmelidir. Bu nedenle iki dosya arasında bekletici mesele ilişkisi bulunmaktadır” denildi. İstinaf kararında ayrıca, tutuklu sanıkların tutukluluk sürelerinin verilen ceza miktarına yaklaştığını, bu nedenle tutukluluğun ‘infaza dönüşme riski’ taşıdığı belirtildi. Mahkeme, ayrıca her iki dosyanın birleştirilmesi halinde, delillerin bütüncül olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Dosyada katılan olarak yer alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği tarafından yapılan istinaf başvuruları ise reddedildi.

Kaynak: DHA

