Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar'ın cezasına üst üste itiraz kararları! Bir yenisi de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan geldi

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Nevzat'ın aldığı ceza kamuoyunda infial yarattı.

CEZAYA BİR ÇOK İTİRAZ GELDİ

Diyarbakır Barosu, Bölge Adliye Mahkemesi’ne Nevzat'ın 4 yıl 6 aylık cezasına karşı istinaf başvurusu yapmıştı. Baro'nun, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderdiği dilekçede, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, Nevzat Bahtiyar’ın Narin’i öldürme eylemine müşterek fail sıfatıyla iştirak ettiğini gösteren birçok delilinin dava dosyasında yer aldığı kaydedildi. Dilekçede, deliller dikkate alındığında kararın hatalı olduğu gerekçesiyle katılan sıfatı ile istinafa başvurulduğu belirtildi.

SAVCILIK DA İTİRAZ ETMİŞTİ

Savcılık da geçtiğimiz günlerde Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz etmişti.

Dosyayı istinaf mahkemesine taşıyan savcılık, Nevzat Bahtiyar’ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Savcılığın talebi, mahkeme tarafından değerlendirilerek karara bağlanacak.

ŞİMDİ DE AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmek üzere, yargılamanın yapıldığı 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne istinaf dilekçesi sunuldu.

'MÜŞTEREK FAİL' KONUMUNDA

Dilekçede, sanık Nevzat Bahtiyar'ın olay günü suç konusu eylem gerçekleşmeden hemen önce sanık Salim Güran ile iletişime geçmesi ve dar alan baz kayıtlarına göre diğer sanıklarla birlikte olay yerinde bulunmasının sanığın 'müşterek fail' konumunda olduğunu ortaya koyduğu belirtildi.

'SANIKLARLA BİRLİKTE FİKİR VE EYLEM BİRLİĞİ İÇİNDE HAREKET'

Ayrıca sanık Bahtiyar'ın suç konusu eylem işlendikten sonra Narin Güran'ın cansız bedenini kendi aracı ile taşıyarak, cesedi Eğertutmaz Deresi’ne saklaması ve akabinde geçen 17 günlük süre boyunca yetkililere olayı bildirmemesinin sanığın diğer sanıklarla birlikte fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiğini gösterdiği vurgulandı.

DİLEKÇEDE, ŞUNLAR KAYDEDİLDİ:

"Sanık Nevzat Bahtiyar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 82/1-e maddesi kapsamında kalan iştirak halinde 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçunu oluşturduğundan bahisle TCK'nın 281/1'inci maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi hatalıdır, hükmün istinaf incelemesi ile ortadan kaldırılarak sanığın iddianame ile üzerine atılı eylemden cezalandırılmasına karar verilmesini talep ederiz."

(DHA)