Narin Güran davasında yeni gelişme! Duruşma 25 Nisan'a ertelendi

Merkez Bağlar ilçesinde Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle haklarında dava açılan tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran, çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17), 14 Nisan Pazartesi günü Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek duruşmada hakim karşısına çıktı.

25 NİSAN'A ERTELENDİ!

Tutuklu sanıkların tutukluluğuna devam kararı verilerek duruşma 25 Nisan'a ertelendi.