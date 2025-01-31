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  4. Narin Güran davasında yeni gelişme... Nevzat Bahtiyar için her şey değişebilir! İstinafa müebbet hapis için başvuru yapıldı

Narin Güran davasında yeni gelişme... Nevzat Bahtiyar için her şey değişebilir! İstinafa müebbet hapis için başvuru yapıldı

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
31.01.2025 14:40
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8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesi ülkeyi yasa boğmuştu. Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alırken, Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Davada yeni bir gelişme yaşandı. Savcı, Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet talebiyle İstinaf Mahkemesi'ne başvuru yaptı.

Narin Güran davasında yeni gelişme... Nevzat Bahtiyar için her şey değişebilir! İstinafa müebbet hapis için başvuru yapıldı

Türkiye günlerce Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran için ağlamıştı. Olay ülke genelinde infiale yol açarken, 3 aile üyesi ve Nevzat Bahtiyar müebbet hapis cezasıyla yargılandı.

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4 YIL 6 AYLIK HAPİS CEZASI TARTIŞMA YARATMIŞTI

Narin'in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amcası Salim Güran "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmış, itirafçı Nevzat Bahtiyar ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Bahtiyar'ın aldığı ceza tartışmalara neden olurken, davayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

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NEVZAT İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Nevzat Bahtiyar'a verilen cezayı yetersiz bulan Diyarbakır Başsavcılığı gerekçeli kararın ardından itiraz etti. Savcı, Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet talebi için İstinaf Mahkemesi'ne başvuru yaptı.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Görülen dava kapsamında Yüksel, Enes ve Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı. Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

Anahtar Kelimeler:
Savcı Narin Güran Nevzat Bahtiyar
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