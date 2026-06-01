Narin'in babası sokaklara indi! Açılan pankartlar dikkat çekti

Narin Güran'ın babası Arif Güran ile ağabeyi Baran Güran, mahkeme tarafından verilen kararı Şişhane Meydanı'nda protesto etti.

MAHKEME NE KARAR VERMİŞTİ?

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın davasında mahkeme, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ile amca Salim Güran'ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkemenin kararı Yargıtay tarafından onanırken, Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezası 'eylemin nitelikli kasten öldürme suçuna yardım' kapsamında değerlendirildiği gerekçesiyle bozulmuştu. Nevzat Bahtiyar'ın yeniden görülen davasında mahkeme, sanığı 'nitelikli kasten öldürmeye yardım' suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

DİKKAT ÇEKEN PANKARTLAR

Öte yandan, konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Acılı baba Arif Güran ile ağabey Baran Güran, mahkeme tarafından verilen kararı protesto etmek için Şişhane Meydanı'na geldi. Burada açıklama yapan baba ve oğlu, Narin Güran'ın davasında adalet sağlanması çağrısında bulunarak, karara tepki gösterdi. Aileye destek için gelen bazı kişiler, zanlının Nevzat Bahtiyar olduğunu ileri süren ve hapis cezası alan aile üyelerine özgürlük yazılarının bulunduğu pankartlar ile Arif Güran'a destek verdi.

"BÜTÜN AİLENİN HAKKINI YOK ETTİLER"

Narin'in babası Arif Güran meydanda yaptığı açıklamada, "Bizim buraya gelmemizin sebebi Narin için adalet. Narin'in adaleti için buradayız. Sadece burada değil, Türkiye'nin her yerinde nerede bir Narin için adalet olursa ben oraya gideceğim. Kızımın adaleti ne kadar cezalar verse bile, kızım nerede katledildi, kim katletti, kesin bir sonuç mahkeme elimize vermediği için mecburen kendi kızımızın adaletini arıyoruz. Bugün sadece Narin'in hakkını kaybetmediler, bütün ailenin hakkını yok ettiler. Doğmamış çocukların hakkını kaybettiler" şeklinde konuştu.

"KIZIMI ÖLDÜRECEK KADAR ZALİM DEĞİLİZ"

Narin'in ağabeyi Baran Güran ise açıklamasında, "Bizim bu yola çıkmamızın en büyük sebeplerinden biri, önce Narin için. Narin'in hakikati yerine gelsin diye. Asıl faili, asıl hak ettiği cezayı alsın diye. İçimiz yanıyor. Biz gerçekten kendi kızımızı öldürecek kadar vahşi bir aile değiliz. Biz kendi çocuklarımıza zarar verip, gidip komşulara verecek cani bir aile değiliz. Bizim bütün çocuklarımızın resimlerine bakarsanız hepsinin üstündeki kıyafetinden ve yüzlerindeki mutluluktan anlayabilirsiniz. Her şeyden önce Narin ve daha sonra ailesi için adalet diyoruz. Tabii geldiğimiz süreçte anne, ağabey ve amca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yedi. Bunun sebebini ne hukuken açıklayabilirler ne de resmi bir dilden bize bir açıklama yapabiliyorlar. Çünkü ceza verdikleri sözde maddi delil olarak belirledikleri hiçbir şey somut değil. Ben burada ülkemin güzel insanlarına sesleniyorum. Gerçekten biz kendi kızımızı öldürecek kadar zalim insanlar değiliz. Siz hiç katillerin adalet nöbeti tuttuğunu gördünüz mü? Siz hiç katillerin her gün bir memlekette ses duyurduğunu gördünüz mü? Biz ilk günden beri bu ülkede memleket bırakmadık" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır