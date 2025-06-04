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Narkotik köpeği ETA, zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Kayseri’de polis ekiplerinin narkotik köpeği ETA ile yaptığı çalışmalarda 670 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Narkotik köpeği ETA, zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik saklandıkları adreslere narkotik köpeği ETA ile operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 670 gram uyuşturucu madde bulunurken, M.M. (79) yakalandı.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, M.M. de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri narkotik
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