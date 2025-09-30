HABER

Narkotik köpeği ‘Pablo’ Bayburt’ta uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor

Bayburt’ta polis ekiplerince narkotik operasyonu düzenlendi. Narkotik arama köpeği Pablo ile yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve bu maddelere ait çeşitli malzemeler ele geçirilirken, olayla ilgili bir şahıs tutuklandı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı, imalatı ve ticaretinin önlenmesi amacıyla H.S. isimli şahsın evinde, aracında ve üzerinde adli arama yapıldı. Narkotik arama köpeği Pablo’nun da yer aldığı operasyonda 44,97 gram metamfetamin, 2,11 gram eroin, 5 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, çeşitli malzemeler, 1 adet kurusıkı tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör ve 1 adet fişek ele geçirildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE KONULDU

'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan hakkında işlem başlatılan H.S isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

30 Eylül 2025
uyuşturucu narkotik
