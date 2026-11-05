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NASA açıkladı: Gözlemevi uzaydan Dünya'ya düşüyor!

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Neil Gehrels Swift Gözlemevi'nin göreve başlamasından 22 yıl sonra kontrolsüz bir şekilde Dünya'ya doğru düşmeye başladığı bildirildi.

NASA açıkladı: Gözlemevi uzaydan Dünya'ya düşüyor!

AA'nın Space.com'dan aktardığı habere göre, ABD Uzay Kuvvetleri verilerine atıfta bulunan uydu izleme uzmanı Jonathan McDowell, Swift'in Sumatra'nın kuzeyinde Dünya atmosferine yeniden girdiğini kaydetti.

HASAR VERME RİSKİ VAR MI?

Yaklaşık 1,5 tonluk uzay aracının ne kadarının atmosferde yandığı henüz açıklanmadı.

NASA yetkilileri, Swift'in büyük bir kısmının düşerken yanıp yok olacağını önceden tahmin etti ve kalan parçalardan herhangi birinin hasar verme olasılığının çok düşük olduğunu belirtti.

Yörüngede planlanandan daha hızlı alçalan Swift Gözlemevi'ne müdahale edilmesi amacıyla 3 Temmuz'da Marshall Adaları'ndan yola çıkan savunma teknolojileri şirketi Katalyst Space Technologies'e ait Link uzay aracının Swift'i yakalayıp yörüngesinde yükseltmesi planlanmıştı.

Ancak Link, itiş sisteminde ve yönünü koruyan reaksiyon tekerleklerinde sorunlar yaşaması sebebiyle bu görevi başaramamıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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