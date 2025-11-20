HABER

NASA doğruladı: "3I/ATLAS uzay aracı değil, bir kuyruklu yıldız"

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Güneş Sistemi'ne dışarıdan geldiği kayıtlara geçen 3'üncü gök cismi niteliğindeki "3I/ATLAS"a ait yeni görüntüler yayımladı. Ayrıca NASA, 3I/ATLAS'ın "uzay aracı" olabileceği yönündeki iddiaları reddederek gök cisminin bir kuyruklu yıldız olduğunu doğruladı.

NASA doğruladı: "3I/ATLAS uzay aracı değil, bir kuyruklu yıldız"

NASA, "3I/ATLAS"ın Güneş Sistemi'nden geçişi sırasında kaydedilen görüntülerini paylaştı.

"3I/ATLAS" UZAY ARACI MI? İŞTE NASA'NIN AÇIKLAMASI

ABD'de hükümetin kapanması nedeniyle görüntülerin gecikmeli şekilde paylaşıldığını belirten NASA yetkilileri, son dönemde ortaya atılan, gök cisminin "uzay aracı" olabileceği yönündeki iddiaları reddetti.

NASA doğruladı: "3I/ATLAS uzay aracı değil, bir kuyruklu yıldız" 1

NASA'nın yöneticilerinden Amit Kshatriya, ajansın evrende Dünya dışındaki yaşamın araştırılmasına yönelik çabalarını sürdürdüğünü, ancak elde edilen bulguların "3I/Atlas"ın kuyruklu yıldız olduğunu gösterdiğini vurguladı.

James Webb Uzay Teleskobu da dahil olmak üzere NASA uzay araçlarının kuyruklu yıldıza ilişkin gözlemlerini sürdürmesi bekleniyor.

NASA doğruladı: "3I/ATLAS uzay aracı değil, bir kuyruklu yıldız" 3

DÜNYA'YA TEHDİT OLUŞTURMUYOR

Temmuz ayında keşfedilen "3I/Atlas"ın Dünya'ya veya komşu gezegenlere herhangi bir tehdit oluşturmadığı belirtilirken, aralıkta Dünya'ya en yakın geçişini yaparak 269 milyon kilometre mesafeden geçeceği tahmin ediliyor.

NASA doğruladı: "3I/ATLAS uzay aracı değil, bir kuyruklu yıldız" 4

NASA doğruladı: "3I/ATLAS uzay aracı değil, bir kuyruklu yıldız" 5

NASA doğruladı: "3I/ATLAS uzay aracı değil, bir kuyruklu yıldız" 6

NASA doğruladı: "3I/ATLAS uzay aracı değil, bir kuyruklu yıldız" 7

Kaynak: AA

