NASA tarihinde bir ilk: Uzayda astronot hastalandı, ekip Dünya'ya dönecek!

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki SpaceX Crew-11 ekibini, bir astronotta ortaya çıkan "tıbbi bir sorun" nedeniyle planlanandan önce Dünya'ya getirme kararı aldı. Ağustos 2025’te istasyona giden ekip, önümüzdeki günlerde Dünya’ya dönecek. Bu durum, NASA tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti.

Enes Çırtlık

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yönelik insanlı bir görevi planlanandan önce sonlandırarak nadir görülen bir adım attı.

TIBBİ TAHLİYE: ASTRONOTLAR DÜNYA'YA DÖNECEK

Ajansın düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamaya göre, ismi verilmeyen bir mürettebat üyesinde yaşanan ve detayları paylaşılmayan tıbbi bir sorun nedeniyle, SpaceX Crew-11 ekibi önümüzdeki günlerde Dünya'ya getirilecek.

"CİDDİ BİR TIBBİ DURUM"

Digital Trends'de yer alan habere göre, basın toplantısında konuşan yeni NASA Başkanı Jared Isaacman, mürettebatı erken getirme kararını kendisinin verdiğini belirterek sorunu "ciddi bir tıbbi durum" olarak nitelendirdi.

NASA tarihinde bir ilk: Uzayda astronot hastalandı, ekip Dünya ya dönecek! 1

Bu karar, NASA'nın, yapılması planlanan bir uzay yürüyüşünü "Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan ve durumu stabil olan tek bir mürettebat üyesini ilgilendiren tıbbi bir durum" nedeniyle iptal ettiği haberinin ardından geldi.

Söz konusu uzay yürüyüşü, NASA astronotları Mike Fincke ve Zena Cardman tarafından gerçekleştirilecekti.

Fincke, Cardman, Japonya'dan Kimiya Yui ve Rusya'dan Oleg Platonov'dan oluşan Crew-11 ekibi, Ağustos 2025'te yörüngeye ulaşmıştı ve Şubat ayı sonlarında Dünya'ya dönmeleri planlanıyordu.

NASA TARİHİNDE BİR İLK

Astronot görevlerinin bazen beklenenden uzun sürdüğü veya teknik sorunlar nedeniyle kısaltıldığı olmuşsa da, Crew-11'in takviminin değiştirilmesi, NASA tarihinde bir astronot görevinin bu tür koşullar altında kesildiği ilk olay olarak kayıtlara geçti.

NASA tarihinde bir ilk: Uzayda astronot hastalandı, ekip Dünya ya dönecek! 2

Crew-11 astronotlarının erken ayrılışı, Chris Williams'ı yörüngedeki üste tek NASA astronotu olarak bırakacak. Williams, bir aydan biraz fazla bir süre önce kozmonotlar Sergey Kud-Sverchkov ve Sergei Mikayev ile birlikte bir Rus Soyuz kapsülüyle ISS'e gitmişti. Bu isimlere, şubat ayı ortasında SpaceX'in Crew-12 görevinden dört astronot daha katılacak.

