NASA ve ISRO'nun ortak dünya gözlem uydusu NISAR fırlatılmaya hazır

Yüksek Çözünürlüklü Verilerle Tarım ve Altyapı İzlemesi Yapılacak

NASA ve ISRO'nun ortak projesi olan NISAR (NASA-ISRO Sentetik Açıklıklı Radar) uydusu, fırlatılmaya hazır. Uydu, ISRO'nun Geosynchronous Satellite Launch Vehicle (GSLV) roketiyle 30 Temmuz Çarşamba günü Türkiye saatiyle 03:10'da Hindistan'ın güneydoğu kıyısındaki Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden uzaya gönderilecek. Bir kamyonet uzunluğunda olan NISAR, Dünya'nın kara ve buzla kaplı yüzeylerini, adaları, deniz buzlarını ve seçilmiş okyanusları her 12 günde bir görüntüleyecek.

NISAR, L ve S-bantlarında çalışan, global mikrodalga görüntüleme yeteneğine sahip, tam polarimetrik ve interferometrik veri toplayabilen ilk görev olma özelliğini taşıyor. Uydunun benzersiz çift bantlı Sentetik Açıklıklı Radarı, yüksek çözünürlük ve geniş alan görüntülemesi sağlayan gelişmiş SweepSAR tekniğini kullanıyor. Bu sayede bilim insanları, karar vericiler ve topluluklar, büyük altyapıları, tarım alanlarını ve doğal afetleri daha etkin bir şekilde izleyebilecekler.

NISAR'ın temel hedefleri arasında, arazi ve buz kütlelerini incelemek, ekosistemleri anlamak ve doğal tehlikelerle ilgili bilgi sağlamak yer alıyor. Uydu, özellikle depremler, volkanik patlamalar ve toprak kaymaları gibi olayların öncesinde, sırasında ve sonrasında veri toplayarak, bu tür olayların etkilerini azaltmaya yardımcı olacak. Ayrıca, NISAR'ın tarım alanlarından elde edeceği veriler, mahsul verimliliğini artırmak ve gıda güvenliğini sağlamak için kullanılabilecek. Ormanların izlenmesiyle de iklim değişikliğinin etkileri daha iyi anlaşılabilecek.

NASA, NISAR'ı "şimdiye kadar inşa ettiğimiz en sofistike radar" olarak tanımlıyor. Bu ifade, projenin teknik karmaşıklığını ve potansiyel faydalarını vurguluyor. NISAR'ın elde edeceği veriler, yalnızca bilimsel araştırmalar için değil, aynı zamanda pratik uygulamalar için de büyük önem taşıyor. Özellikle iklim değişikliğinin etkileriyle mücadelede ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada NISAR'ın kritik bir rol oynaması bekleniyor.

NISAR uydusunun fırlatılması, NASA ve ISRO arasındaki başarılı işbirliğinin bir sonucu olarak, Dünya'nın daha iyi anlaşılması ve korunması için önemli bir adım. Uydu, elde edeceği yüksek çözünürlüklü verilerle bilim insanlarına, karar vericilere ve topluluklara değerli bilgiler sunarak, gezegenimizin geleceği için daha bilinçli kararlar alınmasına katkıda bulunacak.