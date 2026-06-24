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NATO Ankara Zirvesi'nde Macron için 'koşu parkuru' telaşı!

Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi Ankara'da ilginç bir telaş başladı. Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sabah koşularını aksatmaması üzerine botanik parkı hazırlandı.

NATO Ankara Zirvesi'nde Macron için 'koşu parkuru' telaşı!
Doğukan Akbayır

NATO’ya 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı 7-8 Temmuz tarihlerindeki Ankara Zirvesi için hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Zirveye gözlemci ülke başkanları ve heyetleri, 2 bin gazeteci ile yaklaşık 9 bin kişinin katılması bekleniyor.

NATO Ankara Zirvesi nde Macron için koşu parkuru telaşı! 1

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

İlk kez Türkiye’ye gelecek ABD Başkanı Donald Trump, yeni ABD Büyükelçiliği’nde ya da Çankaya’daki büyükelçi rezidansında kalacak. ABD heyeti için 5 yıldızlı bir otel de ayrıldı. Konuk başkanların bir bölümü de büyükelçiliklerinin rezidanslarında kalacak. Heyetler için 4 ve 5 yıldızlı 70 otelde yer ayrıldı.

NATO Ankara Zirvesi nde Macron için koşu parkuru telaşı! 2

MACRON'A ÖZEL KOŞU PARKURU

Zirveye katılacak olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un gittiği ülkelerde de sabah koşusunu aksatmadığı dikkate alınarak bir planlama yapıldı. Bu kapsamda botanik parkı ve Dikmen Vadisi ile alternatif parklarda parkur belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
NATO Ankara macron
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