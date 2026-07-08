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NATO'da, 'Grönland' açıklaması: "Satılık değildir"

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik ifadelerine ilişkin, "Grönland, elbette satılık değildir. Müttefiklerimiz de dahil olmak üzere herkesin, Grönland halkının kendi geleceğini tayin etme hakkına saygı duymasını umuyoruz" dedi.

NATO'da, 'Grönland' açıklaması: "Satılık değildir"

Danimarka Başbakanı Frederiksen, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'DAHA GÜÇLÜ NATO' VURGUSU

Frederiksen, daha güçlü bir NATO'ya ihtiyaç olduğunu belirterek, Avrupa'nın yeniden silahlandırılmasının önemine dikkati çekti ve Avrupa'da ile Atlantik ötesinde daha güçlü bir sanayi tabanına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

NATO da, Grönland açıklaması: "Satılık değildir" 1

UKRAYNA AÇIKLAMASI

Rusya karşısında Ukrayna'ya daha fazla yardım edilmesini çağrısında bulunan Frederiksen, Rusya üzerindeki baskının artırılması ve bu savaşın yegane haklı kazananının Ukrayna olması gerektiğini sözlerine ekledi. Frederiksen açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

NATO da, Grönland açıklaması: "Satılık değildir" 1

"GRÖNLAND SATILIK DEĞİLDİR"

Bir gazetecinin ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik ifadelerini sorması üzerine Başbakan Frederiksen, "Evet, ABD Başkanı'nı dinledim ve ne yazık ki ABD'nin bu konudaki tutumunun son derece net olduğunu düşünüyorum. Bizim tutumumuz da başından beri olduğu gibi son derece nettir. Grönland, elbette satılık değildir. Müttefiklerimiz de dahil olmak üzere herkesin, Grönland halkının kendi geleceğini tayin etme hakkına saygı duymasını umuyoruz. Biz egemen bir devletiz ve herkesin toprak bütünlüğümüze ve egemenliğimize saygı duymasına ihtiyacımız var" cevabını verdi.

NATO da, Grönland açıklaması: "Satılık değildir" 3

"KENDİ TOPRAKLARIMIZ DA DAHİL NATO'NUN HER BİR KARIŞINI SAVUNMAYA HAZIRIZ"

Gerçekleştirilebilecek muhtemel bir askeri müdahale karşısında Grönland'ı savunmaya hazır olup olmadıklarının sorulması üzerine Frederiksen, "Kendi topraklarımız da dahil olmak üzere NATO'nun her bir karışını savunmaya hazırız. Zaten NATO'yu uzun yıllar önce kurmamızın nedenlerinden biri de budur; eğer birimizin başına bir şey gelirse, o zaman herkes birbiri için ayağa kalkmalıdır. Madde 5 bizim güvencemizdir. Bu, şu anda Rusya'dan gelen hibrit savaşla karşı karşıya olan doğu kanadı için de geçerlidir; 11 Eylül'de saldırıya uğrayan ABD için de geçerliydi. Aynı durum, bizim tarafımızda bir şey yaşanması halinde Grönland için de geçerlidir" değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ın ABD himayesine olması gerektiğini savunmuş ve bunu birçok kez dile getirmişti. Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi de konuyla ilgili olarak konuşan Trump, adanın ABD için stratejik öneme sahip olduğunu ve Grönland'ın ABD'nin kontrolünde olması gerektiğini ifade etmişti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
NATO Grönland Danimarka abd
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