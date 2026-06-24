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NATO'dan Meloni'yi zora sokan açıklama: "İtalya'dan 500 ABD uçağı kalktı"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin, ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik savaşı sırasında "İtalya'daki Amerikan üslerinden 500 ABD uçağı kalktı" demesi ülkeyi karıştırdı. Açıklama Roma'da "şaşkınlıkla" karşılanırken, muhalefetteki sol, sağ iktidara tepki gösterdi.

NATO'dan Meloni'yi zora sokan açıklama: "İtalya'dan 500 ABD uçağı kalktı"

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Rutte, ABD’nin Fox News kanalına verdiği röportaj sırasında, Avrupalı müttefiklerin ABD’nin İran’a yönelik savaşında yardım etmediği iddialarına karşılık verirken, "Hayal kırıklığını tamamen anlıyorum, ancak İtalya'yı örnek alırsak, (Destansı Öfke) operasyonunu desteklemek için İtalya'daki Amerikan üslerinden 500 ABD uçağı kalktı. Yani bu çok büyük bir sayı. Avrupa'nın tamamına baktığınızda, 4 bin ile 5 bin arasında uçuştan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

NATO dan Meloni yi zora sokan açıklama: "İtalya dan 500 ABD uçağı kalktı" 1

İTALYA'DA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Muhalefetteki sol partiler, Rutte’nin açıklamaları dolayısıyla Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon iktidarına sert tepki gösterirken, hükümetten konuya ilişkin ilk açıklama Savunma Bakanı Guido Crosetto'dan geldi.

Crosetto yaptığı yazılı açıklamada, İtalya ve Savunma Bakanlığı olarak her zaman anayasaya, uluslararası anlaşmalara, parlamentonun aldığı kararlara ve müttefik üslerinin ulusal topraklardaki varlığını ve kullanımını düzenleyen anlaşmalara tam uyum içinde hareket ettiklerini savunarak, yürürlükteki hükümler dışında hiçbir faaliyete izin verilmediğini kaydetti.

31 Mart'ta ABD'nin Sicilya'daki Sigonella Üssünü kullanmak istemesine, izin vermediklerine atıf yapan Crosetto, "Hükümet, parlamentoya beyan ettiği hususları eksiksiz yerine getirmiştir. Mevcut anlaşmaların öngördüğü prosedürler çerçevesinde yalnızca teknik ve lojistik nitelikte, yani askeri harekat veya saldırı içermeyen faaliyetlere izin verilmiştir. Bilindiği üzere, bu çerçevenin dışına çıkan taleplere, İtalya gereken izni vermemiştir." ifadelerini kullandı.

NATO dan Meloni yi zora sokan açıklama: "İtalya dan 500 ABD uçağı kalktı" 2

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle, ‘Destansı Öfke’ operasyonuyla hiçbir ilgisi olmayan NATO Genel Sekreteri’nin izin verilen uçuşların niteliğini karıştırarak, gerçeği yansıtmayan bir yeniden yapılandırma sunması şaşırtıcıdır. Kaynağından yapılacak basit bir doğrulama, yaşananların (ve her gün yaşanmaya devam eden uygulamanın) doğru şekilde anlaşılmasını sağlayabilirdi. İtalya sadece anlaşmalar kapsamında öngörülen ve ‘askeri saldırı’ niteliğindeki faaliyetleri tamamen dışlayan uçuşlara izin vermektedir. Geçmişte olduğu gibi bugün de ve mevcut anlaşmalar yürürlükte kaldığı sürece gelecekte de bu yaklaşım sürdürülecektir."

MELONİ HÜKÜMETİNE TEPKİ

Muhalefetteki sol partiler, Rutte’nin ifadeleri dolayısıyla Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon iktidarına sert tepki gösterirken, hükümetten konuya parlamentoda açıklık getirmesini istedi.

Ana muhalefetteki Demokratik Parti’den (PD) milletvekili Giuseppe Provenzano, Meloni ve hükümetin, Rutte’nin açıklamalarına ivedi şekilde açıklık getirmesi gerektiğini söyledi.

İkinci büyük muhalefet partisi 5 Yıldız Hareketi’nin (M5S) lideri Giuseppe Conte de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hükümetin ve destekçilerinin masalları çöküyor. Rutte'nin sözleri her zaman söylediğimiz şeyi doğruluyor. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun, (ABD Başkanı Donald) Trump'ı içine sürüklediği ve İtalyan ekonomisine ciddi zarar veren İran'daki gayrimeşru bir savaş için İtalya'dan 500 uçak kalktı. Başbakan Meloni'nin gerekli açıklamaları yapmak üzere parlamentonun ve milletin önüne çıkması şarttır." ifadelerini kullandı.

NATO dan Meloni yi zora sokan açıklama: "İtalya dan 500 ABD uçağı kalktı" 3

Yeşil ve Sol İttifak lideri Angelo Bonelli de Rutte'nin açıklamasının, "Meloni hükümetinin yalanını ortaya koyduğunu" ifade etti.

NATO'DAN AÇIKLAMA

NATO Sözcüsü Allison Hart, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik savaşı sırasında "İtalya'daki Amerikan üslerinden 500 ABD uçağı kalktı" ve "Avrupa'nın tamamına baktığınızda, 4 bin ile 5 bin arasında uçuştan bahsediyoruz" ifadeleri hakkında açıklama yaptı.

NATO dan Meloni yi zora sokan açıklama: "İtalya dan 500 ABD uçağı kalktı" 4

Hart, Rutte'nin sözlerinin Roma'da tepkiyle karşılanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Genel Sekreter, İtalya dahil olmak üzere müttefiklerin, üs kullanımı ve hava sahası geçişleri bağlamında mevcut ikili anlaşmalarını nasıl uyguladıklarını vurguladı. Bahsettiği destek türü, lojistik veya teknik destekle ilgilidir." değerlendirmesinde bulundu.

SAVAŞ, TRUMP İLE MELONİ'NİN ARASINI AÇTI

ABD'nin, İsrail ile 28 Şubat’ta İran saldırmasıyla başlayan savaş, Trump ve Avrupa’daki en yakın siyasi müttefiki Meloni’nin farklı nedenlerle arasını açmıştı.

NATO dan Meloni yi zora sokan açıklama: "İtalya dan 500 ABD uçağı kalktı" 5

Savaş başladıktan bir süre sonra İtalya'nın, 31 Mart'ta ABD'nin Orta Doğu’ya gönderdiği bazı uçakların Sicilya Adası'ndaki Sigonella Üssü’nü kullanmasına izin vermediği ortaya çıkmıştı.

ABD Başkanı Trump, bu durumu gerekçe göstererek, İtalya’nın kendilerine İran’a karşı savaşta yardımcı olmadığını savunmuş ve son aylarda Meloni ile ciddi polemikler yaşamıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
NATO İtalya Giorgia Meloni
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