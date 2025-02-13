NATO duyurdu! Aralarında Türkiye de var, yeni savunma hamlesi

NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Savunma Bakanları Toplantısı'nın düzenlendiği Brüksel'deki karargahta gerçekleştirilen imza töreninde 15 müttefik ülke, 150 metrenin altındaki "düşük seviyeli" hava tehditlerine karşı "daha etkili çözümler geliştirmeyi" taahhüt etti.

TÜRKİYE DE YER ALDI

İmzacı ülkelerin arasında Türkiye'nin dışında Belçika, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Letonya, Litvanya, Hollanda, Norveç, Portekiz, Romanya, İspanya ve İngiltere yer aldı.

Aynı 15 müttefike ek olarak Çekya, ayrıca radarlar ve uydular gibi aktif hava gözetim kabiliyetlerince tespit edilemeyen tehditleri belirlemek amacıyla gerekli olan gürültü tespiti gibi "pasif hava gözetimi" konusunda çok uluslu girişim başlattı.

Düşük seviyeli hava tehdidi ve pasif hava gözetleme projeleri aracılığıyla katılımcı ülkeler, yeni kabiliyetler geliştirmeye ve edinmeye çalışacak, aynı zamanda daha düşük maliyet ve daha yüksek operasyonel faydalarla ulusal kabiliyetler arasındaki birlikte çalışabilirliği artırmayı amaçlayacak.

"İTİFAK İÇİN ELZEMDİR"

Açıklamada, "Ukrayna'daki savaş, küçük insansız hava araçları gibi teknolojilerin çatışmalarda ne kadar etkili ve tehlikeli olabileceğini göstermiştir. NATO'nun bu yeni tehditleri tespit etme, tanımlama, izleme ve bunlara karşılık verme yeteneğini artırırken caydırıcılık ve savunmayı güçlendirmek için teknolojik gelişmelerden yararlanması İttifak için elzemdir." değerlendirmesine yer verildi.

TÜRKİYE VE PORTEKİZ ÇOK ULUSLU MÜHİMMAT DEPOLAMA GİRİŞİMİ'NE KATILDI

İmza töreninde süren projelere yeni üyeler de kabul edildi.

Türkiye ile Portekiz, mühimmat stoklarının hazırlanmasını ve yönetimini güçlendirmeyi ve kolaylaştırmayı amaçlayan ve 2021'de başlatılan Çok Uluslu Mühimmat Depolama Girişimi'ne (MAWI) katıldı.

İngiltere, Türkiye'nin de yer aldığı, Ekim 2023'te başlatılan Sınır Ötesi Hava Sahası Girişimi'nin 21. üyesi oldu. Bu girişim, NATO eğitim ve tatbikatları ile Avrupa'nın çeşitli bölgelerindeki diğer hava faaliyetleri için hava sahasının kullanımı konusunda müttefik ülkelerdeki sivil ve askeri makamlar arasındaki koordinasyonu artırmayı amaçlıyor.

"Çok kısa, kısa ve orta menzildeki hava tehditlerine" karşı modüler çözüm geliştirmeyi amaçlayan ve 2023'te başlatılan Kara Konuşlu Hava Savunma Yetenekleri için Modüler Çözüm (Modular GBAD) Projesi'ne de Romanya, Danimarka, Almanya, Yunanistan, İtalya, Macaristan, Hollanda, Norveç, Slovenya, İspanya ve İngiltere dahil oldu.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır