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  4. NATO Genel Sekreteri Rutte duyurdu! Litvanya'da kaybolan 4 ABD askeri öldürüldü

NATO Genel Sekreteri Rutte duyurdu! Litvanya'da kaybolan 4 ABD askeri öldürüldü

26.03.2025 20:54
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Litvanya'nın Belarus sınırına yakın Pabrade kenti yakınlarındaki alanda eğitim sırasında kaybolduğu açıklanan 4 ABD askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

NATO Genel Sekreteri Rutte duyurdu! Litvanya'da kaybolan 4 ABD askeri öldürüldü

Resmi ziyaret için bulunduğu Polonya’nın başkenti Varşova’da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rutte, Litvanya'nın Belarus sınırına yakın Pabrade kenti yakınlarındaki alanda eğitim sırasında kaybolduğu açıklanan 4 ABD askeri hakkında son gelişmeleri paylaştı.

“Ben konuşurken, Litvanya'da meydana gelen bir olayda 4 Amerikan askerinin öldürüldüğü haberi geldi.” diyen Rutte, olaya ilişkin ayrıntıları bilmediğini belirtti.

EĞİTİM SIRASINDA KAYBOLMUŞLARDI

ABD Avrupa ve Afrika Komutanlığından akşam saatlerinde yapılan açıklamada, Pabrade kenti yakınlarındaki alanda taktiksel eğitim yürütüldüğü sırada 4 ABD askerinin kaybolduğu bildirilmişti.

Olayın ardından Litvanya güvenlik güçleriyle ortak arama çalışması başlatılmıştı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Litvanya ABD Amerika Birleşik Devletleri
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