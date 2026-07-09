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NATO liderlerine ikram edilen Denizli'nin yanık kokulu koyun yoğurdunun yapımı emek istiyor

NATO Liderler Zirvesi'nde düzenlenen yemekte ikram edilen, Denizli'ye özgü coğrafi işaretli yanık kokulu koyun yoğurdunun üretimi, uzun ve zahmetli bir süreçten oluşuyor.

NATO liderlerine ikram edilen Denizli'nin yanık kokulu koyun yoğurdunun yapımı emek istiyor

Babadağ ilçesi kırsal Mollaahmetler Mahallesi Kızılyer mevkisinde çiftçilik yapan Metin ve Fatma Gün çifti, üç kuşaktır koyun sütünden yanık kokulu yoğurt üretiyor. NATO Liderler Zirvesi'nde düzenlenen yemekte de ikram edilen ürün, 2024 yılında Tavas Belediyesi'nin başvurusu üzerine 'Yanık Kokulu Koyun Yoğurdu' adıyla coğrafi işaret tescili aldı. Ürün, Babadağ başta olmak üzere Denizli'nin kırsal mahallelerinde de geleneksel yöntemlerle üretiliyor.

SÜT 4 SAAT SOĞUMAYA BIRAKILIYOR

Yanık kokulu koyun yoğurdunun üretimi, sabahın erken saatlerinde koyunların sağılmasıyla başlıyor. Sağılan süt süzüldükten sonra bir kısmı odun ateşinde kızdırılan kazana dökülerek tabanının tutması sağlanıyor. Ardından kalan süt de kazana ekleniyor. Kaynayan süt, yaklaşık 10 dakika boyunca kepçeyle yukarıdan tekrar kazana dökülerek havalandırılıyor. Daha sonra kalaylı kazanlara alınan süt yaklaşık 4 saat soğumaya bırakılıyor. Sıcaklığı yaklaşık 45 dereceye düştüğünde bir önceki günden ayrılan yoğurt mayasıyla mayalanıyor. Yaklaşık 4 saat süren mayalanmanın ardından yoğurt bez keselere aktarılıyor ve iki gün boyunca asılarak suyunun süzülmesi bekleniyor. Süzme işlemi tamamlanan ürün soğutularak satışa hazır hale getiriliyor.

'BİZİM İÇİN GURUR VERİCİ OLDU'

Babadağ ilçesinde üç kuşaktır üretim yaptıklarını belirten Metin Gün, "Dedemden babama, babamdan bana geçen bir üretim geleneğimiz var. Geçimimizin bir bölümünü yoğurt satışından sağlıyoruz. Ürünümüzün NATO Liderler Zirvesi'nde ikram edilmesi bizim için gurur verici oldu" dedi.

'EMEK VE ZAMAN İSTEYEN BİR İŞ'

Günde yaklaşık 50 kilogram yanık kokulu koyun yoğurdu ürettiklerini belirten eşi Fatma Gün ise "Yoğurdumuz diğer yoğurtlardan çok farklı, yöremize ait bir tadı var. Sadece Denizli yöresinde üretiliyor. Sabah erken saatlerde koyunları sağdıktan sonra üretime başlıyoruz. Emek ve zaman isteyen bir iş, yoğurdu yemek kolay ama yapımı çok zor. Odun ateşinde kaynatılıyor, saatlerce dinlendiriliyor, mayalanıyor ve iki gün boyunca süzülüyor" diye konuştu.(DHA)

NATO liderlerine ikram edilen Denizli nin yanık kokulu koyun yoğurdunun yapımı emek istiyor 1

NATO liderlerine ikram edilen Denizli nin yanık kokulu koyun yoğurdunun yapımı emek istiyor 2NATO liderlerine ikram edilen Denizli nin yanık kokulu koyun yoğurdunun yapımı emek istiyor 3NATO liderlerine ikram edilen Denizli nin yanık kokulu koyun yoğurdunun yapımı emek istiyor 4
NATO liderlerine ikram edilen Denizli nin yanık kokulu koyun yoğurdunun yapımı emek istiyor 5NATO liderlerine ikram edilen Denizli nin yanık kokulu koyun yoğurdunun yapımı emek istiyor 6NATO liderlerine ikram edilen Denizli nin yanık kokulu koyun yoğurdunun yapımı emek istiyor 7

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
NATO
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