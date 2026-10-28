HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

NATO toplantısında AB-NATO işbirliği ve askeri hareketlilik ele alındı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Kuzey Atlantik Konseyi toplantısında, Avrupa Birliği ve NATO arasındaki işbirliği, askeri hareketlilik ve savunma hazırlık durumu görüşüldü.

NATO toplantısında AB-NATO işbirliği ve askeri hareketlilik ele alındı

NATO'dan yapılan açıklamada, Brüksel'deki NATO Karargahında yapılan toplantıya, AB Komisyonunun Savunma ve Uzaydan Sorumlu Üyesi Andrius Kubilius ve İttifak üyesi 32 ülkenin daimi temsilcilerinin katıldığı bildirildi.

Açıklamada, toplantıda NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin AB-NATO arasında güçlü işbirliği olduğunu vurguladığı belirtildi.

Kubilius'un toplantıda savunma hazırlık durumunun iyileştirilmesi, üretimin artırılması ve Ukrayna'ya destek gibi konulara değindiği aktarılan açıklamada, taraflar arasında işbirliğinin özellikle önemli olduğu alanlardan birinin askeri hareketlilik olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Askeri teçhizat ve personelin Avrupa'ya ve Avrupa genelinde hareket ettirilebilmesi, NATO'nun caydırıcılığı ve savunması için kritik öneme sahiptir." ifadesi kullanıldı.

Kubilius'un toplantıda, askeri hareketlilik alanında AB'nin yaptığı çalışmalara da değindiğine işaret edilen açıklamada, Rutte'nin ise taraflar arasında bu alanda kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladığı ancak "askeri hazırlığın sağlanması" için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini belirttiği aktarıldı.

NATO ve AB'nin "birbirini tamamlayıcı güçlü yönlerine dayanarak" işbirliğini geliştirmeyi sürdürdüğü bildirilen açıklamada, "Bu işbirliği, daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa sağlamaya yönelik çabaların bir parçası olarak çok önemlidir." değerlendirmesinde bulunuldu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bölgede çatışmalar artıyor! Husiler: Suudi Arabistan 101 hava ve füze saldırısı düzenlediBölgede çatışmalar artıyor! Husiler: Suudi Arabistan 101 hava ve füze saldırısı düzenledi
Yağışlı yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralıYağışlı yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Anahtar Kelimeler:
NATO
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İsrail'deki genel seçimlerde sandıklar kapandı

İsrail'deki genel seçimlerde sandıklar kapandı

İspanya'da iki yolcu treni çarpıştı! Can kaybı 68'e yükseldi

İspanya'da iki yolcu treni çarpıştı! Can kaybı 68'e yükseldi

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin faturası çok ağır oldu! 5-10 maç ceza gelebilir

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin faturası çok ağır oldu! 5-10 maç ceza gelebilir

O diziyle hayatı değişti: "İslâm tasavvufunu okumaya başladım"

O diziyle hayatı değişti: "İslâm tasavvufunu okumaya başladım"

Sucuktan domuz eti çıktı! Markalar tek tek ifşa oldu

Sucuktan domuz eti çıktı! Markalar tek tek ifşa oldu

İlk kamu çalışanları kullanacak: Kimlikler için büyük yenilik

İlk kamu çalışanları kullanacak: Kimlikler için büyük yenilik

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.