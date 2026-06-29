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NATO Zirvesi öncesi gözler bugün İstanbul'da! Erdoğan: "Türkiye'nin desteği göz ardı ediliyor"

Dünyanın beklediği NATO Zirvesi öncesi NATO Parlamento Başkanları İstanbul'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'ya yönelik dikkat çeken mesajlar verirken "Türkiye'nin Avrupa güvenliğine sağladığı destek göz ardı ediliyor. Külfet paylaşımı noktasında biz üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz" dedi.

NATO Zirvesi öncesi gözler bugün İstanbul'da! Erdoğan: "Türkiye'nin desteği göz ardı ediliyor"
Mehmet Hazar Gönüllü

NATO Parlamento Başkanları İstanbul'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Parlamento Başkanları Onuruna Verilen Öğle Yemeği'nde konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan'ın konuşmasında NATO mesajları ve Avrupa'ya yönelik tepkisi ön plana çıktı.

'TARİHİ DÖNEMEÇ' VURGUSU

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

  • Avrupa Atlantik güvenliği tarihi dönemeçten geçiyor. Tehditler, güvenlik anlayışını değiştiriyor. İstikrar yerine gerilimin, düzen yerine kargaşanın arttığı, öngörülebilirliğin azaldığı bir belirsizlik döneminin tam ortasındayız.

"ANKARA ZİRVESİNE DÜNYA GENELİNDE YOĞUN İLGİ VAR"

-Ankara zirvesi tecrübe paylaşımının en güçlü zemini olacaktır. Sadece müttefikler arasında değil, dünya genelinde de Ankara zirvesine yönelik yoğun bir ilgi var.

"TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ GÖZARDI EDİLİYOR"

  • Türkiye'nin Avrupa güvenliğine sağladığı destek gözardı ediliyor. Kıtadaki tüm savunma girişimlerine dahil olma iradesine sahibiz. Külfet paylaşımı noktasında biz üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz.

NATO Zirvesi öncesi gözler bugün İstanbul da! Erdoğan: "Türkiye nin desteği göz ardı ediliyor" 1

"FİLİSTİN'DE BARIŞIN YOLU İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM"

  • Ortadoğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesi yatmaktadır. Kalıcı barışa giden yol iki devletli çözümden geçmektedir. 1967 sınırlarında bağımsız, egemen bir Filistin devleti kurulmalıdır. İsrail'in gaspları bitmeden barış sağlanmaz.

NATO Zirvesi öncesi gözler bugün İstanbul da! Erdoğan: "Türkiye nin desteği göz ardı ediliyor" 2

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Anahtar Kelimeler:
NATO Recep Tayyip Erdoğan
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