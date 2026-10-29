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NATO’dan peş peşe 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması

NATO ve NATO’ya bağlı komutanlıklar sosyal medya hesapları üzerinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

NATO’dan peş peşe 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması

NATO ve NATO’ya bağlı komutanlıklar Türkiye’nin bayramını unutmadı. NATO ve NATO’ya bağlı komutanlıklar, resmi sosyal medya hesapları üzerinden Türk ordusuna ait görseller kullanarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.
NATO, Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait gemi ve denizaltılara ait bir fotoğraf paylaşaral, "Cumhuriyet Bayramı’nda müttefik Türkiye’yi kutlamamıza katılmak için bu gönderiyi paylaşın" dedi.
JFCBS
Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Brunssum (JFCBS), Türk paraşütçünün Türk bayrağı ile havada süzüldüğü anlara ait bir fotoğrafı paylaşarak, hem Türkçe hem İngilizce kutlama mesajı yayınladı. JFCBS, Türkçe mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" ifadelerini kullanırken, İngilizce mesajında ise "Bugün, Türkiye Cumhuriyeti’nin 103. yıl dönümünü gururla kutluyoruz Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" yazdı.
AIRCOM
Müttefik Hava Komutanlığı (AIRCOM), Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F-16’ları ve Türk Yıldızıları’ndan iki fotoğraf paylaşarak, hem Türkçe hem İngilizce kutlama mesajı yayınladı. AIRCOM, Türkçe mesajında, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun!" ifadelerini kullanırken, İngilizce mesajında ise "Türk dostlarımıza ve müttefiklerimize mutlu bir Cumhuriyet Bayramı diliyoruz!" yazdı.
MARCOM
Müttefik Deniz Komutanlığı (MARCOM), Türk Deniz Kuvvetleri’nin boğazdan geçişine ait bir fotoğraf paylaşarak, "Ulusal Bayramlarını kutlayan Türkiye’deki müttefiklerimize ve dostlarımıza tebrikler ve selamlar" ifadelerini kullandı.
LANDCOM
Öte yandan NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM) da sosyal medya hesabı üzerinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamıştı. Paylaşımda Türk komandolarının fotoğrafına yer veren LANDCOM, "LANDCOM, ev sahibi ülkemiz Türkiye’nin Cumhuriyet Bayramı’nı kutlar" ifadelerini kullanmıştı.

NATO’dan peş peşe 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması 1

NATO’dan peş peşe 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması 2

NATO’dan peş peşe 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması 3

NATO’dan peş peşe 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
NATO
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